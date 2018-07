A Billie é uma marca de lâminas de depilação norte-americana voltada para o público feminino que resolveu inovar e mostrar algo que deveria estar em toda propaganda de produtos do tipo: pelos.

Já percebeu que na maioria dos anúncios e comerciais do gênero as pernas e as axilas das mulheres nunca possuem pelos? Pois é, até nessa hora os pelos femininos são tabu!

Parece mentira, não? Mas olha só essa imagem:

–

–

Não mais. Na nova campanha, ao som da música “Tomboy”, da rapper Princess Nokia, a marca resolveu quebrar essa “tradição” ridícula e mostrar que, sim, mulheres têm pelos.

E, apesar de, no fim das contas, querer vender um produto para exterminá-los, ninguém precisa se sentir forçada a depilar.

Olha só que vídeo incrível!