Funciona mesmo! O gel que vai ajudar a hidratar sua pele de verdade

Você sai do banho e sente que sua pele está repuxando. O aspecto é esbranquiçado, sem luminosidade e viço. Isso já aconteceu com você? Se a resposta foi positiva, você precisa analisar outro ponto importante.

Se não é sempre que essa sensação ocorre, quer dizer que sua pele pode estar desidratada e malnutrida, mesmo se ela for mista ou oleosa. Pessoas com todos os tipos de pele estão sujeitas à desidratação, principalmente em áreas como calcanhar e cotovelos, mas trata-se de algo pontual e reversível. Fugir de banhos muito quentes e usar produtos hidratantes fará um bem enorme para sua pele.

Mas, se essa realidade é uma constante e você convive sempre com uma pele com poros pouco visíveis, sem elasticidade, brilho e, em alguns casos, até com áreas vermelhas, descamadas e fissuras, sua pele provavelmente é bem seca. O que isso quer dizer? Que ela tem mais dificuldade em desempenhar de forma eficaz sua função de barreira natural, que evita a perda de água. Neste caso, seus cuidados devem ser redobrados e contínuos. O que você precisa é de uma ultra-hidratação!

Passo a passo dos cuidados com a pele seca

Se você enfrenta problemas diários, uma coisa temos certeza: a hidratação adequada e constante é o melhor tratamento. Para que a pele se mantenha saudável, é essencial promover equilíbrio na hidratação e o fortalecimento da barreira de proteção, por meio de mudanças de hábitos e do uso de produtos que “alimentem” sua pele.

Passo 1: comece hidratando seu corpo de dentro para fora

Beba cerca de 2 litros de água por dia. A dica é simples, mas essencial. Para dar um boost extra na hidratação do corpo, invista em sucos e vitaminas e no consumo de alimentos como folhas, verduras e legumes, que são fontes de vitaminas e minerais que neutralizam radicais livres. Por fim, acrescente fibras na dieta. Elas também ajudam a manter a hidratação da pele em dia.

Passo 2: cronometre o banho e fique longe das altas temperaturas

Risque da sua rotina as duchas demoradas, água muito quente e o uso excessivo de sabonetes e buchas. Todos esses hábitos, apesar de relaxantes, podem prejudicar a barreira protetora da pele.

Passo 3: invista em um cosmético com alto poder de hidratação

O novo Gel para Pele Seca da Bio-Oil tem fórmula concentrada e 100% ativa e apresenta apenas 3% de água e 80% de óleos e manteigas – como a de karité. Mas o que isso quer dizer? É simples. Cremes com alta concentração de água (em média 70%) são menos efetivos porque essa água evapora e não tem efeito na pele. Já o Gel para Pele Seca da Bio-Oil hidrata profundamente ao mesmo tempo que protege a pele da perda de água por evaporação, reparando assim a barreira cutânea natural. Além de revitalizar, suavizar e nutrir a pele, o produto recupera a flexibilidade e a elasticidade perdidas, aliviando quadros de secura extrema, coceira e descamação.

Passo 4: aplique o produto da maneira correta

Agora que você já escolheu o aliado ideal para se cuidar, lembre-se de aplicá-lo da maneira certa. Depois do banho, pegue uma gota do gel e passe nas áreas ressecadas para sentir os primeiros resultados. Lembre-se de que o produto é bem concentrado e, por isso, uma pequena quantidade rende muito.

Se ainda tem dúvidas, a marca oferece um teste de 14 dias e os clientes que não observarem resultados nesse período podem solicitar a devolução do dinheiro. Incrível, não? A Campanha do Desafio funciona até dia 30 de novembro de 2019.