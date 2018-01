Gaby Amarantos só quer saber de empoderar mais e mais garotas. Por isso, neste verão, ela decidiu fazer algo diferente e postar uma série de fotos no Instagram celebrando o corpo dela, – do jeitinho que ele é – para que mais pessoas acreditem num mundo com mais autoaceitação e menos julgamento.

E, olha, cada clique, sempre acompanhado de uma legenda poderosa, é um tiro.

Neste abaixo, por exemplo, ela fala sobre a importância de não se sentir menos especial e que não precisa se mudar toda para usar um biquini ou qualquer roupa que for. “Preciso desabafar e dizer bem alto ‘VAMOS LIBERTAR NOSSOS CORPOS’, quero ver cada vez mais pessoas se amando, aceitando e se postando como são”, diz ela.

“Eu fico aflita quando vejo pessoas achando que a felicidade está apenas em mudar externamente (e olhem que eu já passei por isso) mas é mentira, não caiam nessa, manas, e tem um monte de adolescentes querendo fazer intervenções para serem aceitas ou para se aceitarem”, ela confessa no post. “É muito lindo e importante quando mulheres botam biquini e desfilam suas ‘imperfeições’ reafirmando autoestima. Somos maravilhosas SIM, não acreditem em tudo que se vê no Instagram“, a cantora não esquece de avisar, e está muito correta!

E essa não foi a única foto, a cantora decidiu que vai mostra por A mais B que todas são lindas. Em um boomerang, essas fotos que se mexem do Insta, ela até criou as próprias questões do ENEM.

E é verdade, não? Todas as mulheres são maravilhosas, e nada melhor que o verão para provar isso!

Arrasou no exemplo, Gaby.