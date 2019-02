Já é fevereiro, garota, e o Carnaval está batendo na porta com tudo esperando a gente atender, né? Para muitas folionas, se tiver pouco brilho é melhor nem sair de casa, e o jeito mais comum de usar purpurina nos bloquinhos de carnaval é se banhar de glitter da cabeça aos pés. Mas essa ação, aparentemente inofensiva, pode impactar seriamente muitas vidas, incluindo as humanas.

Com até cinco milímetros de diâmetro, o glitter é produzido com micropartículas plásticas e de alumínio, que ao serem descartadas durante o banho, escorrem pelo ralo e vão parar diretamente nos oceanos, prejudicando a vida marinha. Parece que não é tão grave assim, mas mesmo sendo tão pequenos, os pedaços de plástico vão se acumulando no fundo dos oceanos, atingindo a cadeia alimentar ao serem ingeridos por peixes e outras espécies, como os humanos. Sim, você pode estar ingerindo plástico sem saber.

Preocupados com os impactos do uso desenfreado das micropartículas, especialmente nesse período do ano, algumas marcas surgiram no mercado trazendo alternativas ecológicas para os consumidores. Luciana Duarte, da Pura Bioglitter, explica que, por ser feito à base de algas marinhas, o material biodegradável se dissolve facilmente na água e não prejudica espécies marinhas. “Acreditamos que a consciência ambiental está crescendo e isso se reflete no aumento de pedidos que estamos tendo nesse carnaval”, conta a sócia da marca.

Para você poder se divertir com mais tranquilidade nas folias e evitar tanto transtorno para o meio ambiente e para o seu organismo, o MdeMulher separou algumas ideias super legais para produzir o seu próprio glitter de forma sustentável em casa e também sugestões de marcas que vendem os produtos prontinhos para você lotar seu corpo com muito brilho e deixar a sua fantasia de Carnaval ainda mais perfeita.

COMO FAZER GLITTER BIODEGRADÁVEL

Se você não quiser ter o trabalho de produzir o material, algumas marcas vendem potinhos fabulosos de glitter sustentáveis, veganos e cruelty-free (que não testam em animais). Além da comodidade de receber os produtos em casa, você tem diversas opções de cores para usar em todos os rolês possíveis, sempre com uma combinação diferente.

Chateliê

Com vendas pela internet, os produtos são comercializados pela loja da Chateliê, na Elo7. Em cinco cores, além da opção incolor, cada potinho contém cerca de 1,5g de glitter artesanal e 100% vegano, custando R$ 8,00 a unidade. A loja online também vende as chamadas “escamas brilhosas“, em unidades com 1g, custando R$ 7,00 cada.

Pura Bioglitter

Com mais de 20 opções de glitter e pastas, a Pura Bioglitter é bem diversificada e seus produtos podem ser usados com tranquilidade durante muito tempo. Custando a partir de R$ 10,00, os colares de glitter vêm com correntinhas que podem ser levadas com você para se banhar de brilho em qualquer lugar, a qualquer hora. Para quem está com o espírito animalesco e quer um make fenomenal, vale a pena adquirir o “Vem, oncete!” para arrasar nos bloquinhos!

Lua Branca

Também pela Elo7, a marca Lua Branca acertou em cheio nas escolhas da paleta e possui seis cores que vão deixar qualquer make um verdadeiro bafão! Feitos à base de algas e pó de pedras, os produtos da marca são fáceis de remover, sendo indicados para todos os tipos de pele, e não são testados em animais. Cada potinho contém 2g e custa R$ 10,00.

Glitter Glitter

Você vai pirar nas diversas opções de produtos que a Glitter Glitter preparou para um desfile de brilho e cores neste Carnaval. Além dos potinhos, a marca ainda vende o kit rainbow com sete cores + fixador por R$ 45,00.

O Brilho da Tartaruga

Além das opções em potinhos, O Brilho da Tartaruga também tem opções bacanas do material em garrafinhas com cerca de 3g de glitter. Cada unidade sai por R$ 8,00 e, segundo os idealizadores, até as tartarugas gostam.