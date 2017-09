Grazi revela seu maior arrependimento de beleza e dá dicas

Aos 35 anos, Grazi Massafera está mais linda do que nunca. E, prestes a voltar ao horário nobre da Rede Globo em “O Outro Lado do Paraíso”, também está valorizando cada vez mais os hábitos simples de beleza.

Nessa terça-feira (5), a atriz lançou a mais nova coleção da Grazi Eyewear, sua linha de óculos, e a gente aproveitou para bater um papo sobre suas prioridades quando o assunto é beleza e também sobre descuidos dos quais ela se arrepende.

Dois grandes arrependimentos de beleza de Grazi Massafera

1. Tirar demais as sobrancelhas

“Quando eu era adolescente eu tirava muito a sobrancelha. E a gente esquece que tem uns fios que não nascem mais. Hoje eu gostaria de ter ela mais grossa”, revela. Grazi diz que já fez pigmentação na sobrancelha para deixá-la mais cheinha.

Ela também já tentou usar óleo de rícino para reverter o problema, mas confessa que isso não surtiu efeito. “Me disseram que se você massagear a sobrancelha todo dia com olho de rícino isso ajuda, mas eu testei e não vi nascer nada [risos]”.

2. Descuidar da proteção solar

“Quando a gente é mais nova sempre acha que não vai acontecer nada, mas eu manchei minha pele com sol. Hoje em dia tenho um cuidado maior”, diz Grazi mostrando o braço. Segundo a atriz, hoje ela usa um “creme poderoso” para esconder as marquinhas.

E cinco dicas básicas para estar sempre bela

1. Cuidar da saúde mais do que da estética

“Hoje em dia as pessoas se confundem e aí a estética vem em primeiro plano, mas eu tento fazer sempre o contrário”, garante. Para ela, exercícios físicos são essenciais, mas a atriz acredita que eles devem ser praticados tendo a saúde como foco e não a magreza. “Eu acho que quando as pessoas têm como meta a saúde e não a estética, inevitavelmente as coisas se clareiam mais e fica mais fácil fazer boas escolhas no dia a dia”.

2. Abusar da água e do filtro solar

Antes de qualquer produto de beleza, Grazi diz que sua prioridade é beber muita água. E quando o assunto é filtro solar, ela brinca que chega a se sentir o Pedro Bial. “Use, filtro solar, use filtro solar [risos]”.

3. Consumir frutas vermelhas

“É bom buscar alimentos antioxidantes. Tomar suco de frutas vermelhas às vezes é uma boa dica”.

4. Tirar um tempo para fazer e comer o que você gosta

“Tire um tempinho para você, para fazer o que você tem vontade. Quer comer um chocolate? Coma”, aconselha, engrossando o coro de quem opta por reeducação alimentar ao invés de dietas mirabolantes.

5. Usar um bom óculos de sol

Ao final, Grazi aproveitou o gancho para vender seu peixe e falou que hoje dá muito valor aos óculos que possuem proteção adequada. “Eu usava óculos do Paraguai. Sabe aqueles bem porcaria, de plástico? De camelô mesmo. Porque eu queria estar bonita e não tinha dinheiro”, relembra. Hoje, ela alerta para o risco que isso pode trazer à saúde.