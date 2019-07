Hailey Baldwin uniu as duas maiores tendências de manicure do momento

Quer identificar uma tendência de beleza? Uma boa dica é ficar de olho nas modelos, como Hailey Baldwin, as irmãs Hadid ou Kendall Jenner. Antes de um corte ou cor de cabelo, novidade de maquiagem ou manicure cair no mundo, elas já usaram – e mostraram no Instagram.

A gente já disse aqui que todas as celebs adotaram o esmalte verde-neon no verão do hemisfério norte – e você vai acabar usando também. E também contamos que a tradicional unha francesinha ganhou uma versão moderna, chamada deep french, que é mais intensa e dramática.

Pois bem, essa semana Hailey Baldwin (ou Bieber, se você preferir) combinou as duas maiores tendências do momento, e saiu do salão com uma deep french verde neon, combinada com uma base bege meio alaranjada. Obra da manicure Britney Tokyo, que adora uma nail art bem doidinha.

A mãozinha do lado é de Kelia Moniz, surfista profissional e BFF de Hailey. Fica a inspiração para ir à manicure com a melhor amiga!