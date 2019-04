Hailey Baldwin usa um hidratante para pele feito com o sangue dela

Todo mundo tem um segredo de beleza, vai! No meio das celebridades, quando essa questão surge, elas costumam dizer que o melhor truque é beber água regularmente. Embora isso seja uma verdade universal (já tomou dois litros hoje, boba?), essa não é a resposta legítima das celebs, o principal segredo delas é ter a acesso aos melhores dermatologistas, massagistas, cremes e produtos que o dinheiro pode comprar e tudo bem, no fim do dia, elas pagam as contas faturando em cima da própria imagem.

Felizmente, vez ou outra, surge uma famosa mais sincerona que entrega o nome do tratamento ~maluco~ da vez. Hailey Baldwin, o novo rosto da BareMinerals, recentemente, bateu um papo sobre beleza com a Marie Claire norte-americana na qual afirmou hidratar a pele com um produtinho formulado com o sangue dela. Vamos repetir novamente: a modelo hidrata o rosto com um produto feito a partir do próprio sangue (quem tem hematofobia já desmaiou só de ler esse parágrafo).

Nas palavras da top: “Meu marido, Justin [Bieber], e eu dividimos o mesmo xampu Unite no banho. Mas a gente definitivamente não compartilha os produtos de skincare. Eu hidrato [a pele] com um creme criado pela Dra. Barbara Sturm formulado com meu sangue, então, não acho que ele quer passar algo nele feito com meu corpo”. Então tá!

Para quem está por fora dos últimos tratamentos doidinhos de Hollywood (porque tem mais o que fazer, oras!), Barbara Sturm é uma médica ortopedista/ guru da beleza bastante conhecida nas rodinhas das famosas. A lista de clientes dela inclui Rosie Huntington-Whitely, Victoria Beckham e até mesmo a Cher. O tal creme citado pela Hailey é chamado de MC1 Blood Moisturizer (e custa a partir de 1.400 dólares) e o principal ingrediente é o plasma sanguíneo, que contém água, proteínas e sais minerais.

A verdadeira beleza de dentro para fora porque a pele da Hailey está sempre fantástica!