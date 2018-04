Se você tem um casamento em vista e, mais do que uma “simples” convidada, foi intimada ao importantíssimo papel de madrinha, vá se preparando para alimentar aquela pastinha de referências do celular. É que nós fizemos questão de te ajudar no combo cabelo + maquiagem de gala, trazendo uma série de selfies de rostos conhecidos, desfilando só o que há de melhor no momento na categoria beleza festiva.

Entre os destaques para penteados, coques altíssimos, lá no topo da cabeça, dividem os holofotes com madeixas puxadas para trás, com efeito molhado. Entram na conta, é claro, tranças mil – principalmente para crespas e cacheadas – e o visual todo solto e modelado, além das ondas clássicas, que nunca saem de moda.

Já para o make de madrinha, a proposta “acordei linda assim” é o que há de mais quente, com pele bem feita, iluminada e resto do make variando o foco entre olhos e lábios. A novidade é o gloss, que voltou lá dos anos 2000 para fazer brilhar boca, pele e até pálpebras – né, Dua Lipa?

Se quiser uma pegada mais retrô, puxe o delineado gatinho com vontade, e arremate o visual com um bom batom vermelho vivo. Mas se o lance for inovar, aposte no olho tudo, com cores acesas ou brilhantes e cílios postiços. Dourado, preto e marrom nos olhos continuam no feeling atemporal, assim como a boca nude, clássica e chiquérrima.

Enquanto você decide se seu look vai ser mais naturalzinho, com pouca maquiagem e penteado bagunçado – à la Bru Marquezine, na foto abaixo – ou se vai embarcar na tendência das sombras coloridas e encarar um olho pink descolado (vale até combinar a cor da sombra com a do vestido, viu), fique agora com 25 referências perfeitas de cabelo e maquiagem para madrinhas de casamento.

1. Aimee Song

–

2. Beyoncé

–

3. Bruna Marquezine

–

4. Camila Queiroz

–

5. Camila Pitanga

–

6. Dua Lipa

–

7. Giovanna Ewbank

–

8. IZA

–

9. Jennifer Lawrence

–

10. Jessica Chastain

–

11. Julia Faria

–

12. Juliana Paes

–

13. Luma Costa

–

14. Lupita Nyong’o

–

15. Mariah Bernardes

–

16. Mariana Ximenes

–

17. Patrícia Dejesus

–

18. Rayza Nicácio

–

19. Rihanna

–

20. Sabrina Sato

–

21. Shay Mitchell

–

22. Thássia Naves

–

23. Victoria Ceridono

–

24. Viola Davis

–

25. Zoë Kravitz