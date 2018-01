A Too Faced criou um iluminador em forma de chifre de unicórnio!

Dica preciosa para as fãs de make: se você ainda não conhece a marca americana Too Faced, temos bons motivos para deixá-la entrar na sua vida – e no seu nécessaire também, claro.

Para início de conversa, a Too Faced é dona de uma das máscaras de cílios mais procuradas do mundo, a “Better Than Sex“. Mas se o assunto cílios não te interessa tanto assim, não tem problema. Saiba que a marca tem um rol de produtos com paletas diferentonas, embalagens fofas e nomes que conquistam pela criatividade. Não tem como não desejar quase tudo que eles fazem.

A mais nova prova disso são dois iluminadores incríveis, em formato de chifre de unicórnio, que o próprio fundador da marca, Jerrod Blandino, anunciou recentemente como parte da coleção “Life’s a Festival” (“A vida é um festival”, em tradução livre) que, a propósito, tem os seres místicos como temática principal.

Os “Unicorn Horn Mystical Effects Highlighting Sticks” vêm em bastão, tipo um batom – para facilitar a aplicação. Além disso, prometem efeito superpigmentado na pele e chegam em duas cores: “Unicorn Tears (lágrimas de unicórnio), um azul holográfico com nuances cor-de-rosa e “Unicorn Dreams“, um rosa com glitter dourado na composição.

A linha completa ainda conta com quatro batons de cores – e nomes – inusitados, quatro tipos de gloss, um iluminador em pó, um bronzer, uma paleta de sombras em forma de arco-íris, um spray fixador de maquiagem e um pincel colorido. Olha só:

A coleção toda está prevista para chegar às lojas gringas e ao e-commerce da marca (que, infelizmente, só entrega nos EUA), em 15 de fevereiro, que é quando a temporada de festivais de música começa oficialmente por lá. Os iluminadores em formato de unicórnio vão custar em torno de 28 dólares (R$ 89,46, aproximadamente).

Mas as brasileiras não precisam perder as esperanças. Desde novembro passado que alguns produtos da Too Faced estão à venda aqui no Brasil, pela multimarcas Sephora. Agora, só nos resta torcer muito para que a linha também desembarque por aqui em breve – já estamos com os dedinhos cruzados!