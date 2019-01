Se você não desgrudou das redes sociais na última semana, é bem provável que tenha se deparado com algumas fotos de Preta Gil bem à vontade, na praia ou na piscina, usando apenas biquíni e curtindo bastante o verão brasileiro. Não à toa, a cantora aproveitou o clima – e os cliques – para inspirar outras pessoas e falar um pouco sobre aceitar o próprio corpo, seja ele como for. Assunto que, a propósito, ela domina:

Ao que tudo indica, a atitude surtiu efeito e deu supercerto, fazendo com que mais mulheres (e, olha só, até alguns homens) também compartilhassem suas imagens na praia, sempre usando trajes de banho e marcando Preta nas fotos. Na última segunda-feira (07), ela fez questão de agradecer aos seguidores, e fez um post emocionado em seu Instagram:

“Quando algo que nós fazemos influencia as pessoas a se amarem e respeitarem, é de uma emoção única !! Quando eu falo pra vocês se libertarem, eu sei muito bem que não é fácil, e sei bem porque pra mim também não foi, mas o gostinho de sermos livres não tem preço, e ser livre não significa somente por um biquíni e ir pra praia, mas sim não deixar que julgamentos alheios nos impeçam de viver e evoluir, e a felicidade é o prêmio que recebemos por sermos livres e bons !! obrigada vocês que me marcaram nessas fotos em um momento onde foram felizes !! Lindo demais !! PS: não estou falando só de quem é gordo, mas sim de quem tem amarras, vale pra todo mundo !!”, escreveu, na legenda da publicação.

Nos comentários, mais gente elogiou a atitude de Preta, e alguns até desabafaram sobre esse processo de aceitação, que todas sabemos não ser dos mais fáceis. “Todo dia você me representa. Não sabe o quanto você me ajudou”, “Estou aprendendo a me amar e gostar mais de mim, independente do que os outros pensem ou falem… ta difícil, mas vou conseguir me libertar” e “Que maravilhosas!!!!! Mostrei seu insta pra minha mãe ontem de como vc é bem resolvida com o corpo. Encantada real!”, disseram algumas seguidoras.

Veja o post, na íntegra:

Ah! Vale lembrar aqui que a receita para ter um “corpo de praia” é bem simples, e envolve apenas ter um corpo e ir à praia, como fez (e faz) Preta Gil, viu?