Queridinha dos anos 1990, a maravilhosa Jennifer Aniston foi responsável por popularizar diversas tendências. Entre elas, aqueles óculos com armações bem pequenas, *aquele* corte de cabelo e, claro, os lábios em tons de marrom.

Como a moda vive reciclando “modinhas” do passado, todos os itens acima estão na lista de desejos das garotas moderninhas de 2017. E, para a alegria geral, a atriz resolveu compartilhar a marca e a cor exata do batom usado por ela durante os gloriosos anos como Rachel Green, em “Friends”.

De acordo com ela, em entrevista à Glamour norte-americana, a personagem aplicava é o clássico “Paramount”, da MAC. A cor do produto, um marrom tijolo, é bem discreta e tem efeito acetinado. Ah, e está disponível até hoje no catálogo da marca canadense!

Para quem tem interesse, ele custa cerca de R$ 76, mas será necessário ir até uma loja física, já que ele se encontra esgotado tanto no site da empresa, quanto na Sephora.