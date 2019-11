Jennifer Aniston dá três dicas práticas para ter uma pele mais saudável

Jennifer Aniston, nossa eterna Rachel, está de volta aos holofotes com a estreia da série “The Morning Show”, na última sexta-feira (1). Entre as entrevistas que tem dado sobre diferentes assuntos, a atriz revelou quais são as três etapas cruciais para o skincare certeiro. O momento aconteceu em um bate-papo com a revista Glamour americana.

Logo de cara, Jennifer entregou que não há como cuidar da pele se não houver hidratação e boas horas de sono. Sim, é isso mesmo: você vai precisar ajustar o relógio e dormir um pouco mais, além de deixar aquela garrafinha d’água do lado da cama.

“Sem dormir, seu corpo não está restaurando suas células e descansando. E se você não está hidratando, murcha como uma ameixa velha. Eles são tão importantes”, declarou a atriz.

Em seguida, Jennifer falou sobre o que pode ser polêmico para muitas pessoas: tomar sol. “Para mim, 15 a 20 minutos por dia ao sol são absolutamente necessários e cruciais. [Eu me sinto] alegre e viva. Este é o nosso mundo, e o sol é nosso”, respondeu a atriz. Só é preciso ficar atenta ao uso do protetor solar, ok?

Além das dicas, Jennifer também deu sua opinião a respeito dos comentários constantes sobre não aparentar velhice significar algo bom. Perguntaram a ela o que mudaria dos conceitos de beleza e a atriz afirmou:

“Que beleza tem um relógio com ponteiros. Beleza em qualquer idade é linda. Eu penso que nós estamos nos tornando melhor em cuidar de nós mesmos nos últimos tempos. Estamos aprendendo mais sobre nossa saúde interna e isso reflete em nossas saúde e beleza externas. Eu acho que o clichê “Meu Deus, você está ótima para a sua idade” é um paradigma antigo que não existe mais”, finalizou Jennifer.