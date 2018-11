Jovem diz que descobriu o melhor lápis de sobrancelhas após ser atropelada

Fãs de maquiagem do mundo todo estão cada vez mais, digamos, engajadas em suas avaliações online de produtinhos. Após, em abril deste ano, uma norte-americana ter enaltecido a durabilidade do delineador Tattoo Eyeliner, da Kat Von D Beauty, depois de sofrer um grave acidente de carro e ficar com o make intacto, recentemente foi a vez de Chloe Olivia, uma cantora também americana, deixar seu registro na web sobre um lápis de sobrancelhas que, de tão potente, “sobreviveu” a um atropelamento.

O produto em questão, o lápis retrátil Brow Wiz da americana Anastasia Beverly Hills, ganhou visibilidade no site oficial da marca após Chloe, em setembro deste ano, fazer um comentário despretensioso acompanhado de cinco estrelas no campo de avaliações do cosmético, dizendo que, além de ter passado ilesa pelo episódio do atropelamento, naquele dia suas sobrancelhas permaneceram impecáveis – tudo graças à durabilidade conferida pelo lápis.

“Atropelada por um carro…, sobrancelhas continuaram maravilhosas.

Fui atropelada por um carro ao sair para correr. Saí de lá com múltiplos ossos quebrados, um nariz quebrado, sangue por toda a parte e sobrancelhas perfeitas. Se você está considerando investir neste produto, COMPRE!”, disse Chloe, em tradução livre.

É claro que o comentário repercutiu internet afora, saindo do site da marca diretamente para as redes sociais. Em seu perfil do Instagram, ela postou um stories para falar sobre sua fama repentina:

“Respondendo a todos aqueles que me mandaram mensagens perguntando sobre o que havia acontecido…

é mais fácil de explicar por aqui, haha.

Eu postei uma avaliação no site da Anastasia Beverly Hills dois meses atrás, depois do acidente. Eu achei bem engraçado, e esperava que talvez a marca pudesse me enviar alguns produtos gratuitamente por ter feito uma avaliação tão engraçadinha e extrema. Alguém encontrou meu comentário enquanto buscava pelo produto no site, e postou no Twitter por ter achado aquilo hilário… e repercutiu bastante.

De qualquer forma, o produto é fantástico… realmente durou até depois do acidente e cirurgias. Então eu realmente recomendo hahaha”, falou.

Para quem se interessou, vale saber que o Brow Wiz atualmente custa 21 dólares (algo em torno dos 80 reais, de acordo com a cotação do dia), possui dez tonalidades diferentes, é vegano, livre de crueldade animal e pode ser adquirido pelo e-commerce oficial da marca, que – pode comemorar – entrega no Brasil.