Júlia Horta do estado de Minas Gerais é a Miss Brasil 2019

Apaixonadas por beleza, preparem-se, porque na última noite de sábado (9), aconteceu o principal concurso de beleza do país: o Miss Brasil 2019. Entre as cinco finalistas, a mineira Júlia Horta foi escolhida para suceder Mayra Dias, e representar o Brasil no Miss Universo. Mesmo com apenas 24 anos, Júlia já é formada em Jornalismo, apresentadora e, ainda, influenciadora digital.

Na última fase eliminatória do concurso, as concorrentes finais precisaram responder questões específicas dos juris. Caso tivesse a resposta escolhida como a melhor, o prêmio – além do título de Miss Brasil – era uma coroa de ouro branco avaliada em R$ 52 mil e, ainda, com uma esmeralda e pedras cravejadas, entregue por Mayra. Além de um cruzeiro pelo nordeste.

Júlia foi escolhida para descrever como é ser um estrangeiro dentro do país, enquanto que a Miss Ceará, Luana Lobo, que ficou em segundo lugar, falou sobre diversidade de gênero, e a Miss São Paulo, Bianca Lopes, em terceiro lugar, respondeu sobre quais são as melhores estratégias para ganhar o Miss Universo.

As representantes do segundo e terceiro lugar do concurso também ganharam joias e uma semana em um hotel luxuoso em Campos de Jordão, São Paulo.

O tema do Miss Brasil deste ano foi “Lute como uma garota, lute como uma mulher, lute como uma miss” e teve como jurados o estilista Alexandre Herchcovitch, a youtuber Taciele Alcolea, as empresárias Rachel Maia, Leila Schuster e Luiza Brunet e, também, a Miss Brasil 2007, Natália Guimarães.