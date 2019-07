Kate Middleton foi vista retocando o gloss e você pode ter um igual

Toda sorridente, Kate Middleton, na última terça (2), foi ao segundo dia do torneio de tênis de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra. Para a ocasião, a Duquesa deu um tempo nas estampas e apostou no duo infalível de preto e branco, combinando o vestido de botões da marca britânica Suzannah à bolsinha de palha Alexander McQueen, além dos sapatos de salto quadrado Gianvito Rossi e brincos (lindíssimos) da Catherine Zoraida.

O cinto fino de lacinho é um truque de estilo que está em alta, e deixou a produção ainda mais fofa, enquanto os óculos de sol Ray-Ban, no modelo Wayfarer atemporal, contribuíram para a elegância do look.

Mas não foi só o visual chiquérrimo de Kate que chamou atenção, não. Um dos fotógrafos do evento conseguiu capturar o exato momento em que ela, conhecida por suas maquiagens sem muita ousadia, o famoso ‘look de bonita’, retocava o brilho labial.

Aí, pronto: a internet, que não é boba nem nada, deu zoom na foto e descobriu (sem muitos esforços, sejamos sinceras) a marca e a cor exata do produtinho.

Como dá para ver na imagem acima, o gloss é da Clarins, marca francesa de cosméticos bem conhecida por seus produtos de skincare, e leva o nome de Eclat Minute Embellisseur Lèvres.

Com textura em gel, o produto tem sete cores discretinhas e dá um brilho 3D à boca, promovendo o efeito de lábios mais lisos e volumosos. Caso você queira um também, o gloss pode ser encontrado aqui no Brasil por R$ 129, em lojas online como Beleza na Web, Sephora e Época Cosméticos.

Ah! O tom usado por Kate é o 01 – Reflet Rose. De nada!