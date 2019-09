Kim Kardashian deu o depoimento mais sincero até agora sobe ter psoríase

Quem acompanha Kim Kardashian nas redes sociais já deve ter se deparado com alguma fala da empresária sobre psoríase, doença de pele autoimune com a qual ela convive há 13 anos.

Kim, que sempre foi bem aberta sobre o assunto e já havia mostrado imagens de sua pele afetada pela condição, nesta terça (24) deu o depoimento mais sincero até agora sobre conviver com a psoríase, além de compartilhar outras fotos, inéditas, que mostram seu rosto e pernas durante as crises da doença.

Kim começa o texto, publicado no Poosh, site de lifestyle de sua irmã, Kourtney Kardashian, falando que, embora tenha crescido sabendo que sua mãe sofria com a psoríase, e sempre a ouvido falar sobre o assunto, ela não tinha ideia de como seria sua própria vida ao ter de lidar com uma doença autoimune.

“Faz 13 anos desde que experienciei minha primeira crise de psoríase. Minha jornada tem sido bem diferente da da minha mãe, mas eu também vejo muitas semelhanças. Ela teve [psoríase] no couro cabeludo e em todo o corpo, e eu me lembro dela ir ao salão de bronzeamento para tentar aliviar o problema. Receber raios UV direto nas manchas ajudou bastante a minha mãe. Para mim, entretanto, esse tipo de remédio queimaria todas as áreas e causaria coceira, então eu sempre me senti impotente. Eu sou a única filha para quem minha mãe passou a doença autoimune. Sorte a minha, risos”, escreveu.

–

Ela continua, ao falar sobre a primeira vez em que as manchas apareceram em sua pele, quando ela ainda tinha 25 anos de idade. Em um primeiro momento, a crise se manifestou por conta de uma gripe (como a psoríase é uma doença autoimune, episódios em que a imunidade do corpo está mais baixa costumam servir de “gatilho” para que a condição apareça), e as manchinhas surgiram nas pernas e na barriga. Com ajuda de um vizinho dermatologista, Kim tratou o problema com cortisona, o que fez com que a psoríase desaparecesse por mais cinco anos – até voltar mais recentemente, depois dos 30 (Kim está com 38 anos de idade).

“Foi aí que a minha jornada com a psoríase começou. Durante os últimos oito anos, embora as manchas sejam imprevisíveis, eu posso sempre contar com uma mancha ‘principal’ na minha perna direita, que sempre fica inchada. Eu aprendi a conviver com essa mancha sem usar nenhum creme ou medicamento – eu só lido com isso. Às vezes cubro e às vezes não. Não me incomoda de verdade”, continuou.

Kim diz, ainda, que as manchas melhoraram muito quando ela ficou grávida, mas que após a gestação teve uma de suas piores crises, ocasião em que as manchas, que além de tudo causavam dores absurdas, cobriram seu rosto e quase seu corpo todo.

–

A partir daí, Kim descreve crises nas quais teve dores paralisantes nas mãos, inclusive nos ossos, o que levantou a suspeita de uma artrite reumatoide. Após um resultado equivocado de exames de sangue, que havia acusado que ela era portadora de artrite reumatoide e de lúpus, finalmente foi diagnosticado que Kim tem um Artrite psoriática, um tipo de artrite decorrente da psoríase e que “vai e volta”.

“Ainda é doloroso e assustador, mas fiquei feliz de ter um diagnóstico. Independente da condição autoimune que eu tivesse, eu iria passar por isso, e todas elas são controláveis quando se tem o devido cuidado”. Kim termina dizendo que, atualmente, se sente confortável com a psoríase, e dá um importante conselho para quem também convide com a condição:

“Não importa onde elas [as manchas] se manifestem no meu corpo, às vezes eu estou bem em mostrá-las e em outras eu não quero que elas sejam uma distração, então eu as cubro com maquiagem para o corpo. Se você tem psoríase, não pode deixar que ela destrua a sua vida ou tire o melhor de voê. Você tem de fazer o possível para que você se sinta confortável, mas não deixar isso te dominar (…) Espero que a minha história possa ajudar qualquer pessoa que tem uma doença autoimune a sentir a confiança de que existe uma luz no fim do túnel”, finalizou.

Leia o texto, na íntegra (em inglês).

A seguir, veja algumas das fotos compartilhadas por Kim Kardashian que mostram diferentes estágios de sua psoríase:

–

–

–