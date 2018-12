Kim Kardashian West revelou ter o pior hábito de beleza de todos

Atire a primeira pedra quem nunca, após uma longa noite de festa regada a bons drinks, resolveu pular o ritual noturno de tirar a maquiagem por pura preguiça e vontade de dormir mais alguns minutinhos? Pois é. Embora não seja lá um grande crime se cometido poucas vezes, não remover o make continuamente pode obstruir poros, aumentar a oleosidade e provocar cravos, espinhas e algumas alergias. Mesmo assim, Kim Kardashian West não tem nenhum problema em ir se deitar com a pele feita, o olho delineado e, claaaaro, com os cílios postiços bem colocados.

Convidada desta semana do “Busy Tonight”, novo programa de entrevistas da atriz Busy Phillips no E!, a empresária por trás da KKW Beauty revelou não se importar em dormir com a maquiagem caso, na manhã seguinte, não tenha muito tempo e ela pode até manter o mesmo make por cerca de 48 horas.

“Nossa, eu consigo dormir perfeitamente, Talvez, eu só aplique novamente a base. Mas eu tento manter tudo por uns dois dias”, revelou. O verdadeiro sono da beleza, não é mesmo?!

Embora seja uma revelação até um pouco chocante, principalmente, para quem se cobra diariamente para sempre manter a pele limpíssima, essa não foi a primeira vez que a mãe da North West compartilhou esse, digamos, hábito. Em 2015, no Instyle Awards, ela comentou que foi a maquiadora Charlotte Tilbury quem a inspirou a adotar a “atividade”. “Ela é minha heroína porque ela nunca deixa o marido dela vê-la sem maquiagem. Ela dorme usando make. Ela é meu ídolo. Ela me inspira quando estou com preguiça e não posso me maquiar no dia seguinte. Eu sei que esse é provavelmente o pior conselho, mas ela tem todos os cremes mágicos para usar depois que compensam”, disse ao The Cut. De fato, esse é pior conselho de todos – em vários sentidos.

Mas, e aí, depois de ler isso, quer desencanar e dormir sempre de make? Em primeiro lugar, é importante lembrar que as Kardashians não são pessoas reais. Obviamente, elas são de carne e osso, mas elas tem dermatologistas quase 24 horas disponíveis para elas (é sério!), além de acesso aos melhores produtos e procedimentos estéticos do mundo.