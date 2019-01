Kristen Stewart usou um make ~bizarro~, mas estranhamente quero copiar já

Ai, ai, Kristen Stewart! Está rolando, lá em Paris, a tradicional Semana de Alta-Costura e, na última terça-feira (22), foi o dia da Chanel apresentar uma luxuosa coleção de Verão 2019 (a apresentação foi tão bafo que terminou com um maiô bordado fazendo as vezes de um vestido de noiva!).

A atriz, uma das embaixadoras da maison francesa, claro, marcou presença na festa e, como de costume, não estava a passeio: foi para causar! O look escolhido por ela, uma blazer de tweed coordenado com calças metalizadas ombré e DOC MARTENS, certamente era de impacto, mas a verdadeira estrela da produção era a maquiagem!

K-Stew sempre foi conhecida por caprichar no make e ser uma das artistas mais ousadas do tapete vermelho e aqui não foi diferente. Preview do que foi visto na passarela momentos depois, ela escolheu apostar em uma vibe meio David Bowie na era Ziggy Stardust (especificamente do clipe “Life On Mars?”) , meio Coringa; nada de minimalismo, tudo muito exagerado mesmo.

Era bizarro? Um pouco. Era lindo? Também. E atenção: em breve, vai aparecer em tudo quanto é lugar!

Idealizada por Lucia Pica, Maquiadora Global da Chanel, a maquiagem tinha uma pele bem naturalzinha para dar protagonismo aos olhos esfumados com uma sombra turquesa e para a boca finalizada com um batom vermelho elétrico.

Para as interessadas nos produtos utilizados, o Fashionista mapeou tudo o que foi usado. O olhar dramático foi criado com o delineador Stylo Ombre Et Contour na cor Bleu Nuit, aplicado diretamente nas pálpebras e depois misturado. Nos lábios, uma combinação do Rouge Allure Velvet Extreme Intense Matte Lip Colour na cor Épitome e do Rouge Allure Liquid Powder Lip Colour na cor Invincible. Todos os produtinhos eram, obviamente, Chanel.