Lady Gaga lança delineador adesivo para quem não sabe fazer o ‘gatinho’

As coisas aconteceram bem rápido desde que Lady Gaga anunciou o lançamento da Haus Laboratories, sua linha de maquiagem, em julho passado. De lá para cá, a cantora, atriz e empresária colocou no ar um Instagram exclusivo para a marca e trabalhou pesado na divulgação dos produtos, formados principalmente por kits contendo pigmentos, lápis e brilhos labiais.

Já era de se esperar, então, que mais itens da Haus fossem lançados ao longo do ano, e nesta terça-feira (17), data oficial de venda dos produtos da marca pela Amazon, Gaga divulgou as novidades que faltavam, sendo que a mais legal delas promete facilitar (e muito!) a vida de quem ainda sofre para fazer o famigerado delineado gatinho com precisão.

Trata-se do EYE ARMOR KIT, um duo de delineador líquido em caneta + uma cartela de dez pares de adesivos que simulam perfeitamente o traçado do gatinho – sem necessidade de passar horas treinando no espelho, o truque é basicamente fazer a uma linha guia e completar colando o sticker.

Tanto o delineador quanto os adesivos, que chegam em duas opções de tamanhos, prometem longa duração, são veganos e livres de crueldade animal.

A dupla sai por 35 dólares (algo em torno dos R$ 143) + taxas, com venda exclusiva pela Amazon, que entrega todos os produtos da Haus Laboratories no Brasil. Se você quiser comprar só o delineador líquido, o valor cai para 20 dólares (aproximadamente R$ 81,87) + taxas.

Além do EYE ARMOR KIT, existe ainda mais uma opção adesiva para olhos, um dos favoritos já usados pela cantora e que promete agradar garotas menos basiquinhas.

A ARMOR MASQUE NO. 1, uma “máscara” preta com glitter, pode ser usada de diferentes maneiras e garante um visual bem dramático, bem Lady Gaga raiz.

O item está à venda por 25 dólares (R$ 102,34), também pelo site da Amazon.