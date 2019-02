LFW Verão 2013: os dez makes mais bonitos

A mulher rica de férias na Índia subiu à passarela da grife Matthew Williamson com olhos esfumados na parte inferior, lápis preto marcando a linha d?água e batom nude. As sobrancelhas mais escuras finalizam a expressão forte. Um natural-produzido!

Os anos 50 voltam no verão através da beleza da Temperley. Por isso, o olho gatinho não poderia ficar de fora. Mas claro que ele aparece atual - mais grosso do que na época e marcando a raiz inferior dos cílios. Para a pele corrigida e iluminada foi usado o BB Cream da Maybelline, que já virou queridinho dos maquiadores das semanas de moda internacionais.

Mesmo com óculos de sol, a maquiagem pode fazer a diferença na sua produção de verão. Paul Smith sugere o batom vermelho-alaranjado. Foco nos lábios é a solução para variar o make da estação. Três produtos foram usados para que a cor final fosse alcançada: lápis labial vermelho; batom "Lady Danger", da M.A.C; e pigmento "New Orange", da mesma marca.

10/10 London Fashion Week

A Semana da Moda de Londres reafirmou as tendências de beleza que já haviam sido anunciadas em Nova York: sombra azul, make natural, raiz dos cílios marcada e olho gatinho. Mas também trouxe o clássico batom vermelho, que apareceu do aberto ao fechado. Lista pronta, chega a hora de conhecer as maneiras mais indicadas de usar as tendências na estação que vem por aí.



Em meio a dezenas de makes, foram dez os mais marcantes da temporada. Issa, Matthew Williamson, Temperley, Paul Smith, Christopher Kane, Erdem, Burberry, Mulberry, Moschinho Cheap and Chic e Jonathan Saunder não deixaram a beleza de seus desfiles passarem despercebidas. Você conhece cada um dos looks agora...