Lili Reinhart faz desabafo poderoso sobre uso de apps que mudam o corpo

Lili Reinhart, a Betty de “Riverdale”, usou as redes sociais no último fim de semana para alertar sobre os perigos do uso de aplicativos de beleza que modificam o corpo para atingir determinados padrões de beleza. Nos stories do Instagram, a atriz explicou que esses tipos de apps são responsáveis pelo desenvolvimento de distúrbios alimentares em várias jovens.

Tudo começou quando a atriz procurava por um app para que ela pudesse redimensionar as fotos delas. Até que ela encontrou uma propaganda de um aplicativo que mostrava alguém reduzindo o tamanho do braço em apenas um clique.

“Isso não é legal. Este é o motivo pelo qual as pessoas desenvolvem distúrbios alimentares. Este é o motivo pelo qual as redes sociais se tornaram perigosas para a nossa saúde. Este é o motivo pelo qual as pessoas têm expectativas irreais sobre os próprios corpos”, escreveu a atriz.

Lili também usou o Insta para fazer um apelo aos fãs: pedir que eles não usem este tipo de aplicativo, pois contribui para o aumento do problema e, consequentemente, para o crescimento das cirurgias plásticas em busca de um padrão de beleza inalcançável.

“Somos melhores do que isso. As pessoas que usam esses apps e alteram seus corpos estão claramente sofrendo de baixa autoestima, dismorfia corporal ou outros problemas de saúde mental”, alertou. “Meu coração vai para essas pessoas que sentem que seus corpos não são bons o suficiente. Mas, por favor, não incentivem este comportamento”, pediu.

Por fim, a atriz aconselhou que seus fãs tentem se sentirem bem com eles mesmos, do jeito que são naturalmente.

“Se nós aplaudirmos e glorificarmos os homens e mulheres que se ‘photoshopam’ completamente, apenas estamos os encorajando a continuar. E a sentir que o único modo que eles serão aceitos é se continuarem a se alterar”, finalizou.

Vale lembrar que recentemente o Instagram baniu do Stories filtros que “imitam” cirurgias plásticas.