Lip Tint: como usar, quanto custa e onde comprar o produto multifuncional

No mundo da beleza, os últimos anos têm sido mais sobre maquiagens divertidas do que sobre contornos perfeitos. Mais sobre cuidar da pele e protegê-la, para que ela tenha um aspecto saudável, do que sobre esconder “imperfeições”. Mais sobre produtos com cobertura levinha e que não desequilibrem os poros, do que sobre aquele efeito “reboco”, tão popular há uma década.

Faz sentido, então, que cada vez mais marcas se preocupem em desenvolver itens de beautè que promovam esse efeito “naturalzinho” – e, melhor ainda, se o produto contribuir para o fator praticidade, tão presente na rotina do millennials.

Isso explica porque o lip tint, que pode ser usado nos lábios, nas bochechas e até nas pálpebras, nos últimos meses voltou ao radar e se tornou quase uma unanimidade no nécessaire de mulheres desta geração, que costumam prezar por tudo aquilo que é multifuncional.

Mas, afinal, o que é lip tint?

O que diferencia o lip tint de outros tipos de batons e blushes é exatamente sua textura, mais aquosa, que não interfere nadinha na potência da coloração, muito pelo contrário. Como o nome já adianta, o produto, de alta pigmentação, acaba funcionando como um corante, uma “tinta líquida” pronta para ser aplicada em diferentes áreas do rosto, incluindo a boca. Atualmente, as versões mais comuns de lip tints à venda por aí trazem o líquido em um vidrinho bem similar ao de um esmalte, acompanhado por um pincel macio, o que facilita na aplicação – opções em bastão, apesar de menos frequentes, também já podem ser encontradas.

Débora Rosa, maquiadora oficial da Ruby Rose, conta ao MdeMulher que, ao contrário do que muita gente pensa, o lip tint não é bem uma novidade, mas essa popularização do produto, sim.

“[o lip tint] surgiu primeiro em países asiáticos, como a Coreia do Sul, com o propósito de trazer um aspecto natural e duradouro aos lábios. Mas recentemente ele tem ganhado força entre as amantes de maquiagem de todo o mundo, principalmente por trazer essa naturalidade e dar uma aparência saudável aos lábios e maçãs do rosto, de forma prática e eficaz”, diz a profissional.

Como usar?

Débora explica que, apesar do lip tint oferecer esse aspecto saudável e natural aos lábios, a pele da boca deve estar hidratada para que a aplicação do produto seja mais precisa.

“Os lábios precisam estar bem hidratados, já que o lip tint acaba trazendo um pouco de ressecamento. O ideal é que se aplique um balm ou hidratante labial na boca antes de passar o produto”, aconselha.

Por ser muito pigmentado e possuir secagem rápida, o lip tint deve ser espalhado nos lábios – com auxílio dos dedos ou de um pincel – logo que as gotinhas forem depositadas na boca. Se quiser que a cor fique mais intensa, crie camadas com o produto, repetindo a aplicação até atingir o tom de sua preferência. Vale, ainda, concentrar uma maior quantidade do líquido no centro dos lábios, para destacá-los, e ir esfumando as laterais – fica chique!

Leia Mais: Só queremos usar delineado azul depois de ver este make da Priyanka Chopra

Já no rosto, o lip tint pode ser usado no lugar do blush, nas maçãs, proporcionando um aspecto coradinho, meio “queimadinho de sol”. Aplique poucas gotas e espalhe logo em seguida, novamente usando os dedos ou uma esponja própria. Para aplicar nas pálpebras, na intenção de uniformizá-las de acordo com o restante da pele, repita o processo, mas lembre-se de investir em tints dermatologicamente e oftalmologicamente testados, na intenção de evitar alergias (SEMPRE leia as embalagens!).

Debora sinaliza que, ainda por conta de alta pigmentação, quando no rosto – seja nos olhos ou nas bochechas – o produto deve ser usado de maneira moderada, evitando os excessos. A dica da hidratação, inclusive em peles oleosas, também vale por aqui: nada de usar o lip tint se sua cútis apresentar sinais de ressecamento ou aspereza.

Efeito borradinho:

Rafael Guapiano, beauty artist parceiro da RICCA, explica como usar o lip tint para criar um efeito de “batom borrado”, tendência da vez. Para isso, o segredo é lançar mão dos pinceis, que vão ajudar a esfumar o produto na boca.

–

“Para chegar no efeito levemente esfumado, use o pincel antes do lip tint secar completamente nos lábios – mas não coloque muita pressão no pincel, principalmente se não quiser que o esfumado fique muito marcado. Lembre-se de que o esfumado deve ser feito com paciência e delicadeza, até que o degradê seja formado no contorno dos lábios. Por fim, não se preocupe em deixar o esfumado ‘sincronizado’- a tendência é justamente fugir disso!”, ensina o maquiador.

Onde encontrar?