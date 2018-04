O Dia do Beijo é comemorado nessa sexta-feira (3) e algumas marcas estão dando descontos na compra de batons. Nada mais junto, não é mesmo?

Através do site da Quem disse, Berenice?, quem compra três batons paga apenas por dois. Essa barbada rola até o dia 15 de abril ou enquanto durarem os estoques.

No site da Natura há batons líquidos, metalizados e de efeito matte com até 35% de desconto. A loja também disponibiliza um cupom de 10% – basta copiar o código e inserir no carrinho de compras.

A MAC também está com um cupom de 10% de desconto em qualquer produto da loja virtual. O código é válido para a primeira compra no site.

Já a Avon conta com um cupom de 15% de desconto para compras de batons, delineadores e protetores labiais pelo site. Além disso, na sessão de promoções da loja virtual há batons a partir de 6,99 reais.