MAC vai dar até 40% de desconto em produtos selecionados na Black Friday

A tão esperada Black Friday, também conhecida como a única sexta-feira do ano em que quase todas as lojas do Brasil baixam os preços de seus produtos, dessa vez acontece no próximo dia 23 de novembro, mas a MAC Cosmetics resolveu antecipar um pouco as coisas.

A marca, desde o dia primeiro deste mês (chamada pré-Black Friday), vem apresentando ofertas em cosméticos e itens de maquiagem para lábios, olhos e rosto, que saem com 40% de desconto até a última segunda-feira de novembro (26).

Entre os produtinhos selecionados estão alguns batons, como os líquidos da linha Retro Matte Liquid Lipcolour, além da máscara para cílios Bold & Bad Lash, pós bronzeadores, iluminadores, corretivos, sombras e mais. O desconto vale tanto para compras nas lojas físicas da MAC, quanto para quem prefere encher o carrinho virtual no e-commerce da marca.

A promoção funciona da seguinte forma: a cada semana do mês de novembro uma categoria diferente de produtos da MAC fica com o desconto de 40%. Assim, entre os dias 01 e 07 (hoje!), são os itens para lábios, como batons e brilhos, que estão mais baratos.

De 08 a 15 de novembro, bases, corretivos, iluminadores e tudo o que corresponde à categoria “face” entram em promoção. Entre os dias 16 e 22 do mês, portanto, é a vez da categoria “olhos”, com sombras, delineadores e lápis de sobrancelhas mais baratos que o habitual.

Por fim, na própria semana da Black Friday (de 23 a 26 de novembro) a promoção se estende, de maneira que os produtos de todas as categorias já citadas ganham os 40%.

Durante todo este mês, ainda, quem realizar compras a partir de R$ 249 na MAC ganha também um brinde da marca, que pode ser ou um Mini Pigmento, ou um batom Mini MAC.