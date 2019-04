Magali jovem ganha versão maravilhosa de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’

Para a felicidade dos fãs que adoram a união de histórias, na última quinta-feira (18), a “Turma da Mônica” divulgou no Twitter uma imagem incrível: a da Magali jovem transformada na personagem principal de “O Mundo Sombrio de Sabrina”, da Netflix.

No tweet, foram enumeradas as semelhanças entre as personagens e acredite: faz sentido. “Qualquer semelhança é mera coincidência, não é mesmo? Magali é a nossa bruxinha em #TMJ e sua história é bem parecida com a da Sabrina. As duas são adolescentes, bruxas, têm tias feiticeiras, têm gatos, já foram meio vilãs e origem nos quadrinhos”.

Qualquer semelhança é mera coincidência, não é mesmo? Magali é a nossa bruxinha em #TMJ e sua história é bem parecida com a da @sabrinanetflix 🧙‍♀️🧹

As duas são:

✔️Adolescentes

✔️Bruxas

✔️Têm tias feiticeiras

✔️Têm gatos

✔️Já foram meio vilãs

✔️Origem nos quadrinhos pic.twitter.com/PNfGCyHf3H — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) April 18, 2019

A Netflix, que adora uma brincadeira, respondeu a publicação e claro: lembrou da fruta favorita da Magali do jeito certo.

Bem vinda ao coven, Magali! Já vou pedir pra Sabrina uma poção pra multiplicar melancias! — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) April 18, 2019

Você acha que a história acabou por aí? Que nada! A Turma da Mônica também respondeu à plataforma de streaming, com direito até a um “miga”. Essa amizade nós gostamos!