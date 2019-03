Make com bocão multicolorido? Se joga já!

Prepare-se para fazer um look mara, com aquele olho gatinho cheio de borogodó neste tutorial exclusivo! O primeiro passo você já sabe: um make bacana começa sempre pela preparação da pele. Higienização e hidratação são etapas fundamentais. Se você ainda não tem aquele produtinho do coração para hidratar o rosto, nossa dica é o Fluido Multiprotetor Chronos FPS 50, que além de contar com um alto fator de proteção solar ainda atua como um escudo invisível para sua pele, protegendo da poluição e do estresse, hidrata e previne contra os sinais do envelhecimento. Antes da maquiagem ele deixa um toque ultrasseco, tipo uma pele de pêssego, entende?

Além disso, a aplicação de base e corretivo é importantíssima para deixar o rosto com tonalidade uniforme, livre de olheiras, marcas e manchinhas. Aqui, vale usar a Base Líquida Aquarela FPS 15, que tem textura leve, cobertura na medida e é livre de óleos, e o Corretivo Alta Cobertura Aquarela, que camufla olheiras e imperfeições, dá um efeito luminoso e ainda seca rapidinho.

Feito isso, aposte no Delineador Color & Precisão Aquarela. Para conseguir um traçado perfeito, a primeira dica é tirar o excesso de produto do pincel e começar do centro do olho, seguindo em direção ao canto externo, prolongando o risco para um efeito gatinho bem impactante. Depois complete o traço incluindo o canto interno. Espere secar e faça retoques ou engrosse a linha onde achar necessário. Se errar, limpe a parte borrada com haste flexível umedecida e Demaquilante Bifásico Chronos. Delineador ok? Então é hora de investir em várias camadas da Supermáscara Tint Aquarela, tanto nos cílios superiores como nos inferiores, para um efeito dramático e intenso.

Depois, passe o Blush Color Aquarela Rosa 63 nas maçãs do rosto utilizando o Pincel Pó e Blush Aquarela. Basta dar um sorriso e a parte que ficar saltada é onde você deve aplicar o produto, com suaves pinceladas. Por fim, hora de caprichar no bocão multicolorido, seguindo a tendência two-tone lips – sucesso entre as fashionistas e instagramers! Para se jogar no visual moderninho, que combina duas cores diferentes de batom nos lábios superior e inferior, a dica é apostar em cores vibrantes como o rosa e o laranja, criando um efeito impactante e divertido. Neste tutorial, a sugestão é investir em uma camada de Batom Color Hidra Aquarela Pink 301 no lábio superior. Já no inferior aplique o Batom Color Hidra Aquarela Laranja 720. É essa mistura de tonalidades que dá esse efeito bocão maravilhoso. Gostou?

Agradecimentos: Simone Barcelos, diretora criativa da Escola Madre, e Cintia Fonseca, docente e gerente da Escola Madre.