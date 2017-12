4 combinações de make e joias para brilhar no Réveillon

Se existe um dia em que gostamos de caprichar no visual – da cabeça aos pés – é no Réveillon. Afinal, não há nada melhor do que expressar parte do sentimento de renovação e esperança com aquele look novo ou acessório incrível, escolhidos a dedo para o momento. Some a tudo isso um cabelão poderoso e uma maquiagem que valorize seus traços. Pronto! Você está preparada para iniciar o ano em grande estilo e curtir cada conquista que vem aí. Para ajudá-la nesta deliciosa missão, selecionamos as melhores tendências de beleza das passarelas para usar e abusar nas festas de fim de ano. Spoiler: você vai arrasar!

BRILHO CERTO

Maquiagens com muita cintilância, glitter e pontos de luz deram o que falar em 2017 e continuam em alta no ano que vem. Combine com uma pele bem trabalhada e iluminada (capriche nos pontos mais altos do rosto, como testa, maçãs, nariz e queixo). Produtos cremosos conferem naturalidade, já os em pó possibilitam efeitos mais intensos. Nas pálpebras, uma dica preciosa é usar um pigmento solto perolado, que tem ótima durabilidade, em toda a extensão até o canto interno, próximo ao canal lacrimal. O resultado é um olhar mais aberto e em evidência. Para coroar o look, invista em joias rosé, como o Anel, Pulseira e Brincos Life My Stone Rosé Pérola e Topázio, da Coleção My Stone Life by Vivara.

ROSA MILLENIAL

O rosinha-bebê foi, definitivamente, a cor de 2017. Além de dar ar romântico à maquiagem, o tom é uma alternativa superelegante aos clássicos prata e dourado. Use somente nos olhos, como sombra, ou em vários pontos do rosto, em uma produção monocromática. Neste caso, vá de pálpebras, boca e maçãs da mesma cor. Quer deixar o visual bem moderninho? Escolha um batom rosado. A combinação perfeita é arrematar o look com acessórios rosé, que é chique e superfeminino. Apaixone-se pelos Brincos, Anéis e Colares rosé, da nova Coleção My Stone Life by Vivara.

PRETINHO BÁSICO

Nem só de branco se fazem as festas de Réveillon. Pontos discretos de preto, seja nos acessórios ou na maquiagem, trazem ainda mais sofisticação ao visual. Para um make atual, faça um traço com lápis preto rente às raízes superior e inferior dos cílios e esfume bem, usando um pincel com cerdas firmes e achatadas. Se quiser mais brilho, invista em uma sombra em pó do mesmo tom. Para finalizar, ilumine somente o cantinho dos olhos com uma sombra cintilante, de fundo prata ou cobre. Um batom nude e Brincos, Anéis e Pulseira em prata e preto, como o Brinco com Ágata Preta e Topázio, da Coleção Life My Stone, Life by Vivara, são apostas certeiras e pra lá de elegantes. O Anel da mesma coleção arremata o visual.

TOQUE DE COR

Nos olhos ou em uma boca bem divertida, pontos de cor trazem alegria e dão ar descolado ao look. Tons de azul, lilás e ultravioleta, eleita a cor de 2018 pela Pantone, são as preciosidades da estação. Quer mostrar que está antenada nas últimas tendências? Complemente com um delineador em acabamento metálico. Se for iniciante, comece com um do tipo caneta. Tem mais experiência? Invista na opção de gel, como o da foto, aplicado com um pincel chanfrado, que destaca o efeito metálico. Combine com acessórios que misturem pedras clássicas com coloridas. Moderna e muito elegante, a Pulseira My Stone, da Coleção Life My Stone, Life by Vivara, acrescenta charme a qualquer produção de Ano-novo.