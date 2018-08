Pode entrar, futura noivinha de pele negra, pois a nossa missão aqui é facilitar a sua vida e ajudá-la a eleger uma maquiagem capaz de realçar e celebrar toda a beleza da sua cor natural no dia do casamento.

Para isso, vamos contar com o auxílio e as dicas espertas de Angélica Lamano, maquiadora e consultora da AMT Assessoria de Beleza, e da maquiadora Elisa Oliveira, além de presenteá-la com uma galeria recheada de ideias de beleza negra para reproduzir até cansar enquanto o grande dia não chega. Pronta?

Tendência da vez

Angélica conta que a trend do momento para noivas negras consiste em investir em uma pele com efeito natural e iluminado no dia do casamento. Ela explica que aquele look mais pesado, feito com bases de alta cobertura, por exemplo, vem perdendo o posto para uma beleza que propõe carinha saudável, realçando traços fortes sem carregar no contorno. Elisa segue a mesma linha, mas assume que, além da pele iluminada em pontos estratégicos, nessa temporada também ganha destaque o efeito glow, que pode ser obtido com o uso de gloss.

Como apostar:

O segredo para incorporar a vibe “acordei linda e fui casar” está em uma boa preparação da pele, e Angélica dá a letra: comece higienizando o rosto com um demaquilante, que vai limpar a região e eliminar impurezas e outros resíduos. Depois, para que a limpeza fique completa, aplique um tônico com ajuda de um algodão e, para finalizar, o hidratante correspondente às suas necessidades (peles oleosas pedem por hidratantes com textura em gel, as mistas, gel-creme, e as secas, produtos em creme).

Pele limpinha e pronta para receber base, corretivo e, como sugere Elisa, as cores e efeitos que tenham a ver com a sua personalidade – discreta, ousada ou romântica, não importa, só use produtos que te deixem confortável para brilhar sem receios no grande dia.

Por falar em base, é imprescindível que ela corresponda ao tom exato da sua pele – apesar de ser algo recente no mercado da beleza, hoje já é possível encontrar as mais diferentes nuances de bases para pele negra por aí, inclusive feitas por marcas nacionais. O truque para não errar na cor do produto é testá-lo na região do pescoço e nas linhas do maxilar, nunca nas mãos, que costumam ser mais escuras.

“Se sua pele é fria com algumas áreas mais escuras, o que é normal em pele negra, você pode fazer uma mistura de bases ou até mesmo usar corretivo laranja para corrigir os pontos mais escuros, sempre deixando o mais natural possível, sem pesar a mão no produto”, aconselha Elisa.

É mais do que válido, ao fazer o teste de maquiagem, usar diferentes tipos de iluminação no ambiente e, inclusive, fazer fotos com flash, para que no dia do casamento as cores não sofram alterações por conta da luminosidade.

Realce!

Blushes terrosos e em tons de uva, assim como pós em matizes alaranjadas e em bronze (que devem ser aplicados na chamada “zona T” – testa, nariz e queixo) são pedidas certeiras para quem tem pele negra e quer destacá-la. Já os tons de prata, bem como pós com efeito translúcido, podem ser evitados, pois, de acordo com as maquiadoras, tendem a deixar a pele mais acinzentada e sem brilho.

Olho vivo

Quanto às sombras, prefira aquelas em pó, que não derretem e duram a noite toda. Os tons curinga, para as negras, são os quentes: pense em marrrons, dourados acesos, cobres e até variações de laranja, que dão um efeito incrível em contraste com a pele escura. Não se esqueça do iluminador, e prefira os que têm pigmentação em champanhe, cobre e dourado.

Se você for do tipo que gosta de cores chamativas nos olhos, vale considerar outras tonalidades que estarão presentes no seu look noiva, e investir em uma sombra que converse com elas. Exemplo, se seu buquê traz flores amarelas, insira a cor em algum ponto da maquiagem – o mesmo vale para a cor do sapato ou de outros acessórios.

Uva e marsala também são boas opções combinadas à pele negra, e podem ser usadas tanto nos olhos quanto nos lábios. Elisa indica, ainda, o uso de sombras mais avermelhadas como alternativa para as noivinhas que não têm medo de ousar: o vermelho funciona como um ótimo substituo ao marrom ou nude clássico, e ainda promove aquele efeito descolado que a gente apenas ama!

No mais, lembre-se: quando o assunto é maquiagem, você pode – e deve – se divertir e usar o que quiser, principalmente no dia do casamento. As fotos que te esperam comprovam e ilustram muito bem isso.