Maquiador da Beyoncé dá 7 dicas fáceis e baratinhas para o make perfeito

Pode acreditar, alguns truques de maquiagem das celebridades são bem simples de aplicar na vida real. Especialmente no quis respeito à maquiagem com efeito natural.

Em entrevista ao Refinery29, o maquiador Sir John, responsável pela beleza da Beyoncé, abriu o jogo sobre alguns macetes inteligentes e fáceis de colocar em prática.

Confira aqui os nosso favoritos:

Aplique a base logo depois do hidratante

O ideal é que o hidratante ainda esteja úmido quando a pele receber a base. “Quando o hidratante secar a base vai aderir à sua pele de uma maneira bem orgânica”, explica Sir John.

Desapegue do pincel específico para base

Sir John recomenda o uso de um Beauty Blender (aquela esponjinha especial para aplicação de base) úmido ou um pincel fofinho de blush. Ele diz que com esses aplicadores a base adere melhor à pele. Também chama a atenção para o fato de que você não precisa cobrir totalmente todas as marquinhas que tem no rosto.

Textura cremosa + pó para a finalização perfeita

Todo mundo sabe que base e pó são a dupla ideal para um acabamento perfeito, mas Sir John também aplica essa lógica na hora de usar blush e até lápis para sobrancelha. Utilize um produto cremoso primeiro e depois finalize com outro em pó.

Use menos corretivo

O maquiador explica que o ideal é passar corretivo abaixo dos olhos fazendo pequenos pontinhos com o produto, sem exagerar na quantidade. E, assim como na aplicação da base, Sir John opta por pincéis de cerdas macias, como os de sombra, para que o acabamento fique mais leve.

Corretivo e pó compacto não são a melhor dupla

“É muito pesado e deixa uma aparência seca”, explica. Isso acontece especialmente na região abaixo dos olhos. O maquiador indica que seja usado um pó soltinho.

Não tenha medo de usar os dedos

“A temperatura do corpo muda a textura da maquiagem, aquecendo tudo e fazendo com que o resultado fique orgânico”. Ele também explica que o melhor dedo para aplicar a maquiagem é o anelar, pois com o indicador a gente acaba usando muita força.

Cola em bastão na sobrancelha

Isso mesmo! Para Sir John uma cola em bastão é melhor do que qualquer gel específico para sobrancelha. Ele diz que o ideal é colocar um pouco da cola em um pincel e depois aplicar na sobrancelha, para que ela fique no lugar o dia inteiro. Mas vale lembrar que, dermatologicamente falando, esse não é produto mais indicado.