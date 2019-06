Maquiador de Kim Kardashian dá dica de ouro para aplicar cílios postiços

Se tem algo de que Kim Kardashian não abre mão nos looks – e, vamos ser sinceras, na real todas as estrelas fazem questão disso – são os cílios postiços, bem volumosos. Especialmente para quem vai ser fotografada num tapete vermelho, por exemplo, o acessório faz toda a diferença no look: abre o olhar e dá uma dose extra de glamour ao visual.

Então, ninguém melhor para dar dicas de como aplicar cílios postiços do que o maquiador de Kim Kardashian, Mario Dedivanovic. Em entrevista à revista People, ele deu um conselho para quem briga com os postiços e já conseguiu colar os danados até na testa, mas não acerta o jeito perfeito de aplicar.

“Quando você está aprendendo a aplicar cílios postiços em si mesma, especialmente se você não tem a mão firme, apoie o cotovelo em alguma superfície a sua frente, como em uma mesa. Faz toda a diferença”.

Parece óbvio? Então por que você continua tentando colar os cílios postiços em pé, no espelho do banheiro? Respire fundo, separe um tempo para isso, sente à mesa com o espelho à sua frente e tente novamente. Dessa vez, você vai conseguir!