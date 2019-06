Maquiadora cria cílios bizarros e mostra o resultado no Instagram

Agora a moda das extensões e alongamentos de cílios foi, no mínimo, longe demais. A maquiadora Sofie Petersen, ou melhor, os visuais que ela faz questão de postar em seu perfil do Instagram (o @sofiepeterseen) são prova disso, e vêm chamando atenção de geral nas redes sociais.

É que ela, em vez de postar fotos de olhos com cílios volumosos e cheios, naquele padrão Hollywood de ser, prefere compartilhar algumas bizarrices de beautè com seus mais de 28 mil seguidores. Entre elas, estão os cílios “enrolados”, fotos que já contam com mais de duas mil curtidas cada.

Além dos cílios enroladinhos, outras, digamos, esquisitices, também pipocam pelo perfil de Sofie, que conforme conta em uma matéria publicada no site India Times, cria os visuais com o objetivo de quebrar expectativas e provocar uma reação imediata em quem os vê, seja ela positiva ou negativa.

Por exemplo, os cílios de inverno…

… O look primavera:

Estes quatro ‘estilos’ diferentes, com gotinhas de água nos olhos e nas sobrancelhas:

Ou, ainda, cílios com sombra roxa e um alfinete (!) para enfeitar:

“Quero que as pessoas sintam alguma coisa quando elas se deparam com minhas maquiagens. Tanto faz se elas se sentem inspiradas ou se sentem nojo. Quero mostrar minhas emoções e contar histórias e fazer piada. Eu gosto do fato do meu Instagram ser um espaço que contém diferentes formas de expressão”, falou a artista.

Mas, vejam só, ao dar uma olhadinha básica nas fotos postadas por Sofie, dá para ver que não é só de maquiagem polemicona que ela entende. A influenciadora também é ótima em criar looks coloridos e com bastante glitter.