Maquiagem faz toda a diferença. A prova está no ELLE Summer Preview!

1/30 Elle Summer Preview

Para dar ainda mais cor e brilho aos biquínis, maiôs e caftãs desfilados no ELLE Summer Preview , Daniel Hernandez, o maquiador oficial do evento, criou makes gráficos, iluminados, com a cara do verão. As convidadas da festa não ficaram atrás e também capricharam na maquiagem, tanto quanto no look da noite fashionista. O batom vermelho, os cílios postiços e o olho esfumado de preto foram os hits incontestes. Quer ver com que make elas foram? Na galeria acima você confere os melhores e mais inspiradores exemplos.