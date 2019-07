Margot Robbie combinou a maquiagem com o esmalte e queremos fazer o mesmo

Depois da mania de combinar o tom do cabelo com o do vestido, como fizeram Lady Gaga e mais famosas no Globo de Ouro deste ano, parece que a próxima tendência de beleza do mundo das celebridades consiste no match entre as cores da maquiagem e do esmalte.

Não sabemos ao certo se a mania vai pegar, mas Margot Robbie usou o truque com maestria ao comparecer a uma sessão de fotos de divulgação do longa “Era Uma Vez em Hollywood”, que tem direção de Quentin Tarantino e no qual ela interpreta a atriz e modelo Sharon Tate, assassinada no fim dos anos 60 pela família Manson.

Para o evento, que rolou no hotel Four Seasons de Beverly Hills, na Califórnia, Margot, com auxílio da stylist Kate Young, escolheu um look minimalista do designer californiano Derek Lam.

Longo, branco total e muito bem cortado, o vestido de mangas compridas contava com uma faixa na cintura, se ajustando à silhueta da atriz – a barra com efeito “cascata” era outro bônus da peça, mais ampla à medida em que o comprimento se estendia. Sandálias de tiras, também brancas, finalizavam a produção.

–

Corta para a beleza de Margot, toda trabalhada em tons de pêssego e obra da maquiadora Patti Dubroff e do especialista em unhas Tom Bachik, que conseguiu ser ainda mais interessante do que o próprio lookinho: unhas (dos pés e das mãos), sombra e batom se destacavam pela ótima escolha da cor quente – e nós já estamos doidas para experimentar um make monocromático que casa com o esmalte.

Ah! Caso te interesse, o esmalte usado por ela é da coleção Les Vernis, da Chanel, grife da qual é a atual garota-propaganda.

Para completara montação chique, um cabelo semipreso que fazia referência à era de ouro do cinema hollywoodiano, com ondas bem marcadas e volume no topo da cabeça.

–

Lindíssima!