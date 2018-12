Margot Robbie escolheu a sombra perfeita para usar na noite de Natal

Quando não está por aí arrasando na pele da Rainha Elizabeth, no filme “Duas Rainhas”, ou transformando calças duvidosas em looks do dia incríveis, Margot Robbie encontra um tempinho para aparecer com maquiagens altamente bonitas – e inspiradoras.

Leia Mais: O produto queridinho de beleza da Margot Robbie é o Bepantol

Uma, em especial, usada recentemente na estreia do longa, em Londres, é perfeita para usar na noite de Natal, sair do óbvio e ser a convidada mais ” brilhante” da festa de família. O segredo? Muito glitter!

A atriz, uma das nossas grandes musas da beleza, levou o make natalino para outro nível ao combinar o tradicional batom vermelho com uma sombra na mesma cor, mas com efeito “glitterizado”.

No Instagram, a maquiadora dela, Pati Dubroff, compartilhou uma imagem na qual é possível ver mais de perto o efeito:

A maquiadora optou por apenas aplicar o glitter na pálpebra móvel, fazendo um leve esfumado com sombra vermelha do côncavo até o arco das sobrancelhas. Quer variar a cor? O dourado também pode ser sucesso!

O resultado é um make bonito, lúdico e que serve tanto para ser a estrela da ceia natalina quanto para arrasar na balada logo depois.