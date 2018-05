Mayra Dias do Amazonas é a Miss Brasil 2018

O Miss Brasil é o principal concurso de beleza do país e a edição de 2018 não se deixou abalar por nenhuma dificuldade que estivesse acontecendo no país para continuar o show. A competição, que foi transmitida pela Band tanto pela televisão quanto pela internet, escolheu Mayra Dias, do Amazonas, como a sucessora de Monalisa Alcântara e a representante do Brasil no próximo Miss Universo. Será que dessa vez levaremos o prêmio pra casa? Enquanto não descobrimos, confira o que rolou no Miss Brasil 2018:

Como foi a noite

Assim como em anos anteriores, Cássio Reis foi o anfitrião da noite e tratou de mesclar a seriedade do evento de Miss Brasil com a casualidade típica do brasileiro. O próprio concurso abraçou a brasilidade, pois todos os desfiles foram realizados com músicas de convidados como o Dream Team do Passinho e Fernanda Abreu. 100% a cara do Brasil.

A primeira etapa do Miss Brasil não aconteceu na frente da platéia, pois as misses foram previamente reunidas com jurados. Em uma linda casa de praia cheia de ações de merchandising da marca patrocinadora do concurso, elas estavam lá para uma pré-seleção de 15 mulheres. Como já havia acontecido no ano anterior, houve uma interessante interação com o público: a participante mais votada pelas pessoas na internet, a Miss Amazonas, garantiu uma vaguinha nessa primeira seletiva mesmo não tendo necessariamente sido escolhida pelos membros do júri. A revelação dessas escolhidas foi ao vivo para todo o Brasil em meio a muita emoção e muitas respostas bonitas sobre respeito e cultura.

–

O Miss Brasil Be Emotion tem no nome do patrocinador no nome, uma marca relacionada à marca Polishop, e rolou até brincadeira com isso. Ao entrevistar João Apolinário, dono da empresa, a apresentadora aproveitou o momento para pedir de presente uma daquelas facas que cortam tudo. Tudo na brincadeira, claro! Uma das etapas acabou sendo um desafio de maquiagem da marca, rendendo uma vitória para a Miss Goiás. Mas não pense que era um prêmio sem valor, pois a Miss Goiás ganhou o direito de continuar na competição ao lado das nove melhores por conta dessa vitória. Infelizmente ela acabou não avançando muito na competição.

A cada nova etapa classificatória, as misses sobreviventes faziam um desfile para o corpo de jurados e a plateia enorme no Rio de Janeiro. O dress code foi variado: teve desfile de roupa de gala, maiôs e por aí vai. Haja caminhada!

–

Após muitas etapas de desfile, havia chegado a hora de cada uma delas mostrar a beleza interior. O momento das perguntas é considerado um dos mais difíceis do Miss Brasil, pois elas precisam dar uma resposta impecável e estruturada para uma pergunta sorteada, e acabam sendo julgadas por posições e ideias neste momento. E elas se saíram muito bem nisso.

A Miss Santa Catarina defendeu a função de empoderamento da mulher, afirmando que elas são capazes de ocuparem os mesmos lugares sociais dos homens. A desigualdade de gênero também foi pauta, e a Miss Alagoas defendeu que as mulheres precisam continuar com a batalha sempre. E num momento meio ‘O Aprendiz’, a Miss Ceará precisou justificar as qualidades que tinha acima das demais competidoras. A Miss Amazonas e a Miss Bahia também foram muito bem em suas respostas, sempre bem espontâneas.

Mas nem tudo foi tão natural assim. Prestes a anunciar as grandes finalistas, Cássio Reis comandou uma atuação ensaiada sobre um suposto roubo da coroa. “Onde está a coroa, gente? Mandem mensagem no Twitter falando o que pode ter acontecido”, explicou o apresentador numa tentativa de interação um tanto forçada para divulgar o filme ‘Oito Mulheres e um Segredo‘. Após o merchandising inesperado, foi revelado o TOP 3 do Miss Brasil 2018: Miss Ceará, Miss Amazonas e Miss Bahia:

–

O terceiro lugar ficou com a Miss Ceará, o segundo lugar com Miss Bahia e a grande vencedora foi a Miss Amazonas.