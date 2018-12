Meghan Markle usou um esmalte “proibido” e ninguém tem nada a ver com isso

“O que Meghan Markle quer, Meghan Markle tem” é uma das frases atribuídas ao Príncipe Harry na ocasião dos preparativos para o casamento real. Reza a fofoca lenda, ele disse isso após a Duquesa de Sussex pedir para usar uma tal tiara de diamantes no dia do casório, desejo negado pela própria Rainha Elizabeth II. Supostamente a joia acabou na cabeça da Princesa Eugenie, mas, a ex-atriz nem se abalou e, aos poucos, vem fazendo “revoluções” no modo de vida cheio de regrinhas antiquadas da realeza britânica.

Recentemente, foi acusada de acordar cedo demais e bombardear os funcionários dela com mensagens contendo ideias para projetos. Como ela ousa trabalhar e fazer outros trabalharem também, não é mesmo? Quem ela pensa que é para dar ordens? Pior, por que diabos ela acha que pode fechar a própria porta do carro? Inacreditável!

O último absurdo cometido por ela? Veja só, usar um esmalte preto durante o British Fashion Awards, premiação que aconteceu na última segunda-feira (10). De supresa, Meghan entregou o prêmio de melhor estilista de moda feminina para Clare Waight Keller, amiga pessoal e Diretora Criativa da Givenchy, a mesma responsável pelo vestido de noiva dela.

Espera aí, os membros da família real não podem pintar as unhas com cores escuras? Então, é uma regra não oficial, mas é de conhecimento geral o quanto a Rainha detesta tons muito vivos por eles causarem muita distração – a monarca só usa um rosinha pálido da Essie, o Ballet Slippers -, principalmente, em compromissos públicos. Kate Middleton, por exemplo, até hoje, no máximo, apareceu com uma manicure vermelha nos dedos dos pés.

Mas… O que Meghan Markle quer, Meghan Markle tem e se ela quiser usar paetê quando mandam ser mais discreta, ela vai usar. Se ela quiser morar no subúrbio de Londres, ela vai morar e, finalmente, se ela quiser aparecer com esmalte preto, ela vai fazer isso e ninguém tem nada a ver com isso. As unhas ficaram lindas, a propósito.