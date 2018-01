Modelo atacada com ácido pelo ex-namorado volta às passarelas

Num ato de superação inspirador, a modelo italiana Gessica Notaro fez seu primeiro desfile depois de ter sido atacada com ácido pelo ex-namorado Jorge Edson Tavares. O crime aconteceu em janeiro do ano passado e o agressor está preso.

Jorge a perseguia desde que ela havia decidido colocar fim ao relacionamento dos dois, em agosto de 2016. Mesmo depois de Gessica acionar uma medida protetiva contra o homem, ele a surpreendeu na saída de casa, jogando ácido em seu rosto.

Além de queimaduras profundas na face, Gessica também teve ferimentos no quadril e nas pernas. Hoje, ela usa um adereço sobre o olho esquerdo por causa das sequelas, mas comemora o fato de não ter ficado cega. Também se sente grata por não ter perdido a capacidade de falar. “Eu quase a perdi [a voz] quando o ácido entrou na minha boca, mas estava alerta o suficiente para cuspi-lo para fora”, contou num programa de TV, em maio de 2017.

Antes do ataque, a modelo havia sido finalista do Miss Itália e sua história tornou-se símbolo da luta contra a violência doméstica no país. O retorno às passarelas aconteceu em Roma, no último sábado (27), e ela desfilou pela grife Gattinoni.