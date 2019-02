A modelo curvy de 27 anos, Jessica Vander Leahy, leva uma vida normal como qualquer modelo, compartilhando fotos de seu dia a dia em suas redes sociais – que soma mais de sete mil seguidores. Após postar fotos de biquíni e na praia, ela começou a receber questionamento de suas seguidoras sobre como se sentir bem mesmo sem ter um corpo considerado “padrão de beleza”.

Como a situação passou a ser cada vez mais recorrente, a bela sentiu a necessidade de discutir e conversar sobre essa imagem corporal. Para isso, ela reuniu algumas amigas e criou o projeto WomanKIND: uma sequência de vídeos mostrando as cinco mulheres falando sobre suas inseguranças e dando dicas de como destacar aquilo que elas acham realmente bonito, afim de incentivar as pessoas a se aceitarem do jeito que são, seja com corpo curvilíneos ou não. ” Claro que tem dia que eu me olho n no espelho e penso ‘queria estar magra’, mas é um pensamento que passa logo”, diz uma das modelos.

Reprodução Instagram Reprodução Instagram

“ Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou usando apenas mulheres curvys na campanha por que é a única coisa que eu acho bonita. O projeto WomanKIND é sobre estar confortável e feliz com seu corpo”, afirmou em uma entrevista ao CUT.

A palavra “kind”, que faz parte do nome do projeto, significa “gentil” em português, e, segundo Jessica, ela foi escolhida pois cria um sentimento de coragem para se aceitar sem machucar outras pessoas, deixando de lado as comparações.

Assista ao vídeo com as modelos Stefania Ferrario, Olivia Langdon, Margaret Macpherson, Sophie Sheppard e Jessica: