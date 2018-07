Usar os produtos indicados por seu ou sua dermatologista de confiança para tratar a pele do rosto é o primeiro passo para manter a saúde e a beleza da região. Melhor do que apenas aplicá-los é fazer isso com os movimentos certos, que ajudam a potencializar os efeitos de cremes e séruns.

A dermatologista Helua Gazi explica que a massagem facial para a aplicação de produtos de tratamento atua “no sentido de atingir os feixes musculares e os feixes de drenagem da pele”. Por isso, ajudam também a desinchar o rosto. “Ela sempre estica a pele, nunca retrai”, completa.

Fazer movimentos delicados é o conselho da também dermatologista Cinthia Orasmo. “A pressão deve ser sutil. Se for feita muita força, a pele pode ficar sensibilizada.”

Confira nas animações abaixo como são movimentos ideais para aplicar seus produtinhos em cada parte do rosto, de acordo com as indicações de Cinthia e de Helua.

Ah, importante lembrar: cada movimento deve ser repetido cerca de 20 vezes, ok?

Movimentos certos para aplicar produtos na testa

–

De baixo para cima, começando pelo meio da testa e indo para as laterais esquerda e direita ao mesmo tempo – os dedos da mão direita e da mão esquerda devem se deslocar para fora simultaneamente.

Movimentos certos para aplicar produtos ao redor dos olhos

–

O movimento é circular, começando na parte superior interna das sobrancelhas. Os dedos deslizam para fora e voltam para dentro do rosto por baixo, até chegarem perto do nariz.

Movimentos certos para aplicar produtos ao redor da boca

–

De dentro para fora, primeiro na altura do lábio superior e, em seguida, na altura do lábio inferior.

Movimentos certos para aplicar produtos no pescoço

–

De cima para baixo, começando pela papada e chegando até a clavícula (o osso conhecido como “saboneteira”). O primeiro movimento deve ser no meio do pescoço, seguido por dois ou três para as laterais direita e esquerda, simultaneamente.

Movimentos certos para aplicar produtos nas bochechas

–

O movimento é circular, começando na parte de fora das bochechas, na altura dos lóbulos das orelhas. Em seguida, os dedos vão para dentro, para cima e para fora, até chegarem na direção da parte externa das sobrancelhas.

Movimentos certos para aplicar produtos no queixo

–

De baixo para cima, partindo do meio do queixo e indo para a esquerda e para a direita simultaneamente, até a altura do meio das bochechas.