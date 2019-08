Natura lança primeira linha de esmaltes com 12 diferentes cores

Apaixonadas por unhas e esmaltes, atenção! A Natura, uma das maiores empresas de beleza do Brasil, divulgou nesta segunda (19) a primeira linha de esmaltes de Natura UNA, aumentando o portfólio de produtos da marca.

Com uma gama variada e bem democrática de cores, com 12 diferentes tons, os esmaltes têm fórmula hipoalergênica, são 100% veganos e prometem secagem rápida, brilho, alta cobertura e longa duração, de uma só vez.

Além disso, os produtos são categorizados como “9 free”, ou seja, livres de nove dos principais ingredientes que podem fazer mal à saúde e ao meio ambiente (são eles: Formaldeído, Tolueno, Dibutilftalato, Resina de formaldeído, Cânfora, Parabenos, Fosfato de Trifenilo TPHP, Tosilamida de Etilo e Xileno).

Tons de cinza, vermelho e azul, além dos clássicos rosa e preto fazem parte da coleção, que conta também com um Extra Brilho e uma Base Fortalecedora.

Veja todas as cores:

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Beijo, Praia, Montanha, Tucano, Flores, Algodão, Castanha, Mar, Pitanga, Açaí, Oceano e Calor Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Beijo, Praia, Montanha, Tucano, Flores, Algodão, Castanha, Mar, Pitanga, Açaí, Oceano e Calor

Cada vidrinho tem preço sugerido de R$ 19,90 e eles já podem ser encontrados no e-commerce da Natura, lojas físicas ou através do catálogo, com uma revendedora.