Nem Monica Geller é capaz de botar defeito na linha de makes de ‘Friends’

A essa altura você deve saber de cor e salteado que o seriado ‘Friends’ completou 25 anos neste 2019, o que fez com que diversas marcas e empresas lançassem produtos personalizados e inspirados na série, além de terem rolado ações em diferentes cidades, dentro e fora do Brasil, que permitiram que os fãs do sitcom se sentissem dentro dos cenários protagonizados por Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey.

Mas faltavam, ainda, produtinhos de maquiagem que trouxessem referências de ‘Friends’, para agradar às amantes de beleza. Bom, não mais.

Graças à Hot Topic, marca americana famosa por suas collabs inspiradas na cultura pop, agora você pode ter uma paleta de sombras de ‘Friends’, além de um estojo de pinceis de maquiagem estampado com o logo do Central Perk.

A paleta ‘Friends Eyeshadow Palette’, traz 12 diferentes cores, todas bem democráticas, com nomes engraçadinhos que fazem referência a alguns dos momentos mais marcantes mostrados nos episódios da série.

Entre elas, um lilás com glitter batizado de ‘We were on a break’, o azul-metálico ‘How you doin” e o rosinha ‘Pivot’.

Quem é fã, provavelmente, entendeu (e amou) cada um deles:

O estojo, que é todo gracinha e vem com espelho embutido, sai por 16,90 dólares no site oficial da marca.

Já o case de pinceis, em couro falso, além de estampar o logo do ‘Central Perk’, conta com quatro itens, em vermelho e preto: um pincel específico para aplicar o pó e o blush, um pincel chanfrado, um clássico, para aplicação de sombras e um multiuso, ideal para bases.

Os nomes dos pinceis seguem a mesma linha dos escolhidos para as sombras, e o conjuntinho completo (case + pinceis) custa 24,90 dólares.

Apesar de não possuir lojas em território nacional, a boa notícia é que e-commerce da Hot Topic faz entregas no Brasil.

Como diria Janice, ‘Ai, meu deus!’.