Noite de beleza: o ritual que vai salvar sua pele

O despertador toca cedinho, anunciando o início de mais um dia de maratona. Com cada minuto cronometrado, muitas vezes fica difícil dedicar a atenção necessária para manter a saúde da pele. E nem adianta reforçar que você só sai de casa depois de passar protetor solar. Além do sol, a poluição e o stress – intimamente ligados às demandas da vida moderna – são os principais fatores que comprometem a beleza da pele. “Tudo isso provoca um stress oxidativo, capaz de causar envelhecimento, opacidade, rugas, flacidez e ressecamento”, explica Livia Pinto, dermatologista e mestre pela UERJ. Se pela manhã o tempo acaba sendo dedicado para criar look e make impecáveis, a sugestão é apostar em um relaxante e poderoso ritual de beleza noturno. “Isso porque, nesse horário, o metabolismo das células aumenta, turbinando o poder de absorção da pele e aproveitando com mais eficácia os nutrientes dos produtos aplicados”, completa Livia. O primeiro passo é lavar a pele para retirar a maquiagem e poeira acumulados ao longo do dia. Utilize um sabonete específico para seu tipo de pele. A escolha do produto a ser aplicado depois também é essencial para garantir o sucesso do seu beauty sleep.

UM RESET PARA SUA PELE

Para se proteger dos inimigos relacionados ao nosso lifestyle, como má alimentação, falta de sono, stress e poluição, a dica é apostar no Concentrado Revitalizante Antipoluição e Anti-stress Natura Chronos. Com efeito imediato e textura em óleo, o lançamento segue a tendência do momento. “Os beauty oils são os novos queridinhos. Com toque leve, eles devolvem a vitalidade da pele, sem deixá-la com aspecto oleoso ou brilhante”, explica Livia Pinto. Com uma exclusiva tecnologia antipoluição e anti-stress, o lançamento da marca tem fórmula enriquecida com sapucainha, um ativo da biodiversidade brasileira com ação antimicrodanos, e polifenóis, um blend antioxidante que neutraliza 91% dos radicais livres. Repara os danos causados pelos agressores externos e estimula os mecanismos de defesa da pele, prevenindo o envelhecimento precoce (que pode provocar o aparecimento de rugas, flacidez e manchas). Imediatamente após a aplicação, o Concentrado Revitalizante Antipoluição e Anti-stress alivia o stress da pele e bloqueia os danos causados pela poluição. Após 15 dias de uso, desacelera os sinais de envelhecimento. Em um mês, sua pele estará revitalizada e reequilibrada. O produto também possui uma fragrância natural e exclusiva, composta por cinco óleos essenciais – lavanda, alecrim, gerânio, copaíba e cumaru –, que acalma, refresca, revigora e potencializa o momento de relaxamento e bem-estar