Nutrientes que embelezam

Morango contém vitamina C, que é essencial para a manutenção da pele

Foto: Getty Images

Um cardápio saudável não faz bem apenas para a sua saúde, influencia também na sua beleza. A dermatologista Denisa Steiner (autora do livro Beleza Sem Mistério) aconselha a investir em nutrientes benéficos para o rosto e o corpo, fazer cinco refeições diárias – com intervalos de três entre cada uma-, evitar alimentos pesados ou gordurosos à noite e moderar o consumo de açúcar branco, sal e álcool. Conheça as substâncias que embelezam e onde encontrá-las!

Vitamina B

Benefícios

Regulam a produção das glândulas sebáceas, o que contribui para uma pele menos oleosa

Onde encontrar

Cereais e grãos integrais, pães, feijão, carnes magras, peixes, leite, ovos e banana

Vitamina C

Benefícios

Responsável pela manutenção de uma pele saudável e auxilia na cicatrização

Onde encontrar

Abacaxi, acerola, agrião, caju, goiaba, laranja, limão, morango, salsão, pimentão, tangerina e tomate

Cebola é fonte de selênio, que deixa as unhas e cabelos mais fortes

Foto: Getty Images

Vitamina E

Benefícios

Tem a capacidade de reter a água, deixando a pele hidratada e macia

Onde encontrar

Nozes, óleos vegetais, pães integrais e soja

Betacaroteno

Benefícios

Restaura e constrói novos tecidos, ajudando no tratamento da acne. Também aumenta a tolerância ao sol

Onde encontrar

Abóbora, agrião, batata-doce, brócolis, cenoura, couve, damasco e espinafre

Proteínas

Benefícios

Ajudam a manter a elasticidade da pele

Onde encontrar

Carnes magras, soja, feijão e laticínios

Oligoelementos

Benefícios

Minerais como zinco, cobre, selênio, silício e magnésio renovam o colágeno e a elastina da pele, além de deixar os cabelos e as unhas mais fortes

Onde encontrar

Farelo de trigo, grãos integrais, leguminosas, cebola, ostras, fígado, aves, carne, castanha-do-pará e nozes