O centenário do batom: o nosso queridinho de todos os dias

Apesar de ser milenar o artifício de sedução pela boca, foi em 1915 que o industrial americano de cosméticos, Maurice Levy, alteraria para sempre as noções da beleza feminina com seu invento: o batom.

O centenário artefato conquistou as bocas mundo afora. A variedade de tons e tendências é tamanha que cada mulher pode eleger o seu preferido. Uma pesquisa recente revelou, aliás, as cores de batom mais vendidas em 50 cidades do mundo.

O sucesso da criação de Levy é tanto que são comercializados, a cada dia, 3 milhões de unidades. Veja abaixo as dicas de profissionais para descobrir qual batom mais combina com o seu tom de pele e os segredos de aplicação – tudo para você arrasar: