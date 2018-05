O creme da LUSH que você precisa garantir antes da marca sair do Brasil

Para a tristeza de muitas clientes, a marca de cosméticos britânica LUSH está mesmo saindo do Brasil. As justificativas, anunciadas na última segunda-feira (14), foram as altas taxas tributárias, a recessão econômica e a instabilidade política do país. Entretanto, como a empresa só encerra as atividades das lojas e fábrica no dia 20 de junho, resolveu, até lá, colocar todos os produtos com um desconto de 50%.

A iniciativa, obviamente, foi tão bem-sucedida que os estoques na maioria dos lugares, infelizmente, acabaram em questão de dois dias. A única forma de conseguir o seu produtinho pela metade do preço é se dirigir para a loja dos Jardins, em São Paulo, ou efetuar sua compra através do site.

Como o tempo é curto e, claramente, os cremes, xampus e bombas de banho, entre outras coisas, estão indo embora das prateleiras feito água, a gente resolveu indicar, na nossa opinião, a sua melhor aquisição (entre tantas opções!) na loja britânica: o creme ~milagroso~ “Sleepy”.

Misto de loção corporal e creme hidratante, a promessa dele é ambiciosa: melhorar suas noites de sono. Produzido com um junção de ingredientes calmantes, como aveia, cumaru e lavanda, substância que alguns estudos sugerem, de fato, ter efeito relaxante, ele possui uma consistência de sonho e um aroma que, sério, parece um biscoito delicioso – dá vontade real de provar – e é um dos melhores cheiros que eu já senti na vida.

Mas, e aí, funciona mesmo? Sim. Não que ele seja a cura definitiva da insônia, mas, de fato, após usar por um tempo, antes de dormir, as noites parecem muito mais tranquilas. Ah, e a sua pele fica muito mais hidratada. A gente recomenda e nem precisa dizer que a marca não testa em animais, né?!

A versão de 95g custa cerca de R$ 34,25, com a promoção, por 17 reais você pode garantir o seu. 🙂