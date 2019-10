O Instagram finalmente resolveu banir os filtros polêmicos do aplicativo

Os filtros do Instagram são algumas das funções mais legais do aplicativo. De repente, você pode ter orelhas de cachorro, quatro olhos, um rosto místico, ser um gato robô, ou, em questão de segundos, aplicar sua maquiagem favorita de “Euphoria”, série da HBO. É divertido, é fácil, e já faz parte do dia a dia dos usuários que, inclusive, são os responsáveis pela criação dos filtros.

No entanto, nem tudo são flores: filtros que possuem “efeitos de cirurgia plástica”, como aqueles que aumentam a boca ou deixam o nariz mais fino, serão banidos do aplicativo para o bem.

Leia Mais: Todo mundo vai baixar o Snapchat de novo por causa do filtro criança

Em um comunicado publicado no Facebook, a Spark AR Studio, empresa responsável por aprovar os filtros criados pelos usuários, disse que vai mudar as regras e, além de não mais dar sinal verde, deve remover todos os efeitos associados com operações cosméticas.

“Nós queremos que os efeitos da Spark AR tragam uma boa experiência e, por isso, estamos reavaliando nossas políticas para que estejam mais alinhadas com o bem-estar dos usuários”, dizia o post. Não, isso não quer dizer que você não poderá mais ter orelhas de duende, ou emular os olhos pretos da Billie Eilish na capa do álbum dela.

Mas, por exemplo, filtros faciais como o “Plastica”, que levantava as sobrancelhas e aumentava os lábios, serão banidos. O mesmo vale para o “Fix Me”, que imitava aquelas marcas feitas de caneta na pré-cirurgia e, inclusive, já foi deletado.

De acordo com a empresa, as mudanças devem rolar já nos próximos dias. E, com elas, todo mundo só tem a ganhar, já que é sabido e, inclusive, já foram feitas pesquisas que comprovam como, por causa das redes sociais, o interesse em cirurgias plásticas aumentou substancialmente.

Menos “perfeição” e mais realidade deve ser a pegada do “novo” Instagram.