O lilás será a grande tendência em cor de cabelo em 2019, diz o Pinterest

É, pois é. Na semana passada, como faz anualmente, a Pantone anunciou qual seria “a cor” de 2019. Para a empresa, referência nesse assunto, o tom que vai dominar a vida das pessoas no ano que vem será o living coral, ou, em português, coral vivo. Porém, pelo menos no segmento capilar, a resposta é um pouco diferente: o lilás, a ~versão~ romântica e pastel do roxo, deverá ser a cor favorita de uma grande parte das mulheres, como informa o Pinterest.

Nesta terça-feira (11), a plataforma que reúne algumas das pessoas mais estilosas do mundo divulgou com exclusividade para o MdeMulher o famoso relatório “Pinterest 100”, que revela as principais tendências para o próximo ano. No departamento de beleza, foram identificadas 10 grandes correntes que devem ditar alguns dos caminhos de beauté no próximo ano. Entre elas, o cabelo lilás (“lilac hair”, em inglês), responsável por um aumento de 1077% nas buscas.

Outro insight muito legal e revelador no mundo “cabelístico”? A ordem em 2019 vai ser esconder menos os fios brancos e aceitá-los como parte da vida madura. A procura por cabelos grisalhos (“going gray”, em inglês) teve um salto de 879%.

Quando o assunto são cortes, nada de blunt cut, repicado ou long bob, viu?! As franjas curtas, conhecidas como baby bangs ou cropped bangs, também prometem ser sucesso: rolou um aumento de 51% nas buscas por elas.

Alternativas de produtos mais naturais e menos industrializados também estão na lista de prioridades das mulheres no novo ano que se aproxima. Abaixo, confira a lista completa com as 10 principais tendências de beleza em 2019.

Brilha demais

A gente já tinha cantado essa bola, mas, em 2019, o efeito molhado, seja nos lábios ou no make, vai continuar em alta. As buscas por maquiagem glossy (“glossy makeup”, em inglês) tiveram um aumento de 89%.

Unhas amendoadas

Talvez puxado por celebridades como Rihanna e Kim Kardashian, entusiastas desse tipo de formato de unhas inspirado nas amêndoas, o próximo ano será todo sobre as almond nails, como são chamadas em inglês. A procura aumentou 97%.

Adeus, acne

Nessa pegada “naturalzona”, o extrato de hamamélis pode ser um superaliado no combate à acne. A planta, nativa da América do Norte e rica em tanino, flavonoides e saponinas (princípios ativos que ajudam na limpeza da pele), teve um aumento de 305% na procura. Uma curiosidade? Em inglês, o nome dela é witch hazel (aveleira-de-bruxa) por causa de seus lendários poderes mágicos.

We ❤ franjinhas

Curtinhas e estilosas: as baby bangs já são as favoritas das usuárias do Pinterest. Emma Watson já usou. Lady Gaga também. Zendaya idem. E a próxima pode ser você, já que rolou um aumento de 51% nas buscas por elas.

A cor de 2019

Não vai ter para o coral vivo. O tom lilás vai ser sucesso principalmente nos fios das garotas estilosas. A procura por cabelo lilás (“lilac hair”, em inglês) teve um aumento de 1077%.

Boca tudo

Não tira o batom vermelho, menina. De acordo com o Pinterest, uma das tendências vai ser maneirar no make e deixar o batonzão vermelho reinar sozinho. As buscas por batom vibrante (“standout lip color”, em inglês) tiveram um aumento de 467%.

Soluções naturais para os cílios

Muitas mulheres estão buscando alternativas naturais, como a babosa e os óleos de mamona e semente de uva, para aumentar os cílios. A procura por lifting de cílios natural (“natural lash lifts”, em inglês) aumentou 52%.

E cabelos naturais!

Em 2019, a ordem é não esconder nada! As buscas por cabelos grisalhos (“going gray”, em inglês) tiveram um aumento de 879%.

Esmalte em pó

O dip powder é uma espécie de esmalte em pó que pode ser aplicado facilmente em casa. É só mergulhar os dedos nele e o produto dura cerca de quatro semanas nas unhas. A procura por ele cresceu 442% e deve aumentar ainda mais no ano que vem.

Pele renovada

Na hora de esfoliar a pele, o hit serão os esfoliantes líquidos. Essas buscas tiveram um aumento de 58%.