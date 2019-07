O primeiro outlet da Sephora no Brasil já está entre nós

Conforme informou a Veja São Paulo, o primeiro outlet da multimarcas de beleza Sephora no Brasil foi inaugurado na última terça-feira (16), no estado de São Paulo.

A loja, que terá descontos de até 70% no valor inicial dos produtos, fica dentro do Catarina Fashion Outlet, localizado em São Roque, no quilômetro 60 da Rodovia Castello Branco, a quase 40 minutos (de carro) da capital – saiba como chegar aqui. Atualmente, o complexo abriga cerca de 200 marcas, divididas entre 20 quiosques e 140 lojas.

Assim como nas lojas de shoppings, o outlet da Sephora, com 76 metros quadrados, venderá itens de beleza de marcas nacionais e internacionais (algumas com venda exclusiva), como Benefit, Urban Decay, Kat Von D, Nars e a Sephora Collection, sua linha própria.

Ainda segundo a publicação, a loja, que é a única do Brasil a fornecer preços mais baixos de maneira permanente, já contava com filas na porta minutos antes de abrir.