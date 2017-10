O produto que vai garantir uma pele à prova de danos

Quando você se olha no espelho, vê uma pele saudável e lisinha, sem rugas e linhas de expressão? Nem sempre, certo? Afinal, mesmo caprichando na maquiagem, o dia a dia traz consigo agressores externos que são verdadeiros inimigos da beleza. A verdade é que, muitas vezes, nos lembramos dos cuidados contra a ação do sol, mas esquecemos de que stress, má alimentação, noites maldormidas e poluição também são fatores causadores do envelhecimento precoce difíceis de combater. “Tanto a radiação solar quanto o ar sujo das grandes cidades causam efeitos visíveis, que podem ser percebidos pela pele opaca e sem viço. Posteriomente, surgem as temidas rugas e a flacidez, devido à degradação das fibras de colágeno”, explica Livia Pinto, dermatologista e mestre pela UERJ. Com tudo isso em mente, fica claro: precisamos nos preocupar com a maneira como cuidamos da pele do nosso rosto. A boa notícia é que Natura Chronos acaba de lançar o seu exclusivo Concentrado Revitalizante Antipoluição e Anti-stress da pele, que estimula os mecanismos de defesa naturais, desacelera o aparecimento de rugas, manchas e flacidez e reverte os danos causados pelos agressores diários.

Aposte no poder da textura em óleo, que deixa a pele imediatamente macia, aveludada e radiante, sem deixá-la oleosa

3 DICAS DE CUIDADOS PARA O ROSTO

Fuja das pequenas agressões diárias: Banhos quentes, sabonetes abrasivos e buchas fazem com que a pele perca lipídios, o que causa ressecamento. “Eles estão presentes na barreira lipídica da derme e executam a função vital de reduzir a perda de água devido à evaporação”, explica Livia. Por isso, lembre-se sempre de limpar o rosto com água natural – mas sem esfrega-esfrega.

Limpe bem: Proteja sua pele lavando-a pelo menos duas vezes ao dia com sabonete específico, recomendado pelo seu dermatologista. Pela manhã, preocupe-se com a proteção solar e utilize maquiagens de boa qualidade. Antes de dormir, elimine a make, poeira e outros resíduos. “Durante a noite, o metabolismo das células da pele aumenta, absorvendo melhor os nutrientes”, explica a dermatologista.

Invista no produto certo: Nossa sugestão é o Concentrado Revitalizante Antipoluição e Anti-stress Natura Chronos, um óleo facial com fragrância natural composta por 5 óleos essenciais. O produto possui tecnologia que une a sapucainha, um exclusivo ativo da biodiversidade brasileira com potente ação antimicrodanos, aos polifenóis, um blend de poderosos agentes antioxidantes que neutralizam 91% dos radicais livres. Juntos, eles formam um verdadeiro elixir de renovação que bloqueia imediatamente os danos causados pela poluição. O uso contínuo do Concentrado restaura o equilíbrio da pele deixando-a revitalizada e radiante. Outra vantagem: os beauty oils devolvem lipídios essenciais para a barreira cutânea sem deixar a pele com aspecto brilhante e oleoso.