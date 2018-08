O segredo dos cílios de Lara Jean em “Para Todos os Garotos que Já Amei”

Nessa altura do campeonato, você já assistiu a “Para Todos os Garotos que já Amei” na Netflix, certo? A comédia romântica lançada há apenas uma semana é um sucesso estrondoso, por causa da história fofa, dos protagonistas que têm química (sim, você torce por eles do começo ao final do filme) e… por causa dos cílios da personagem Lara Jean, interpretada por Lana Condor.

Sim, os cílios dela definitivamente não passam despercebidos, e têm quase vida própria! Seriam extensões de cílios? Ou cílios postiços muito bem colados? Se você também deixou de prestar atenção à trama do filme porque queria desvendar o segredo dos longos e volumosos cílios de Lara Jean… temos a resposta!

A revista norte-americana Allure conversou com Sharon Toohey, a chefe do departamento de maquiagem de “Para Todos os Garotos que já Amei” e perguntou qual a mágica que fizeram nos cílios da personagem. Pois bem: “Lana Condor estava usando extensões de cílios, sim, mas em algumas cenas colamos mais cílios postiços individuais”.

Sharon contou que no set eles usavam os cílios posiços 30 Lash, da M.A.C. Cosmetics, à venda no Brasil. Uma caixinha só tem cílios de três comprimentos diferentes, então você pode aplicar de acordo com o efeito que deseja. Quer tentar em casa? O 30 Lash da M.A.C. custa R$ 69.